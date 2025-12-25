Мелони отправи две коледни послания към сънародниците си

И талианският премиер Джорджа Мелони отправи два поздрава към сънародниците си в социалните си канали по повод Рождество Христово, предадоха италиански медии. Единият поздрав е под формата на снимка, на която тя позира с коледен пуловер и коледна чаша и пожелава всичко най-хубаво на италианците и техните семейства. Другият поздрав е видеопослание, в което тя пожелава на сънародниците си мир, сила и спокойствие и да не забравят и грижата за нуждаещите се.

За видеопосланието Мелони позира пред италианското презeпио или презепе – сцената яслите и на Рождество Христово. Тя припомни на сънародниците си, че „яслите разказват история, пазят ценности и задълбочават корените. А една нация, която познава корените си, е нация, която не се страхува от конфронтация или от бъдещето“, заяви тя, цитирана от АНСА.

В навечерието на празниците Мелони отправи и традиционни поздравления за Коледа към персонала на Палацо Киджи (канцеларията на италианския премиер). По време на среща със сътрудниците си тя ги нарече едно истинско семейство и каза, че изминалата 2025 г. е била трудна, но следващата ще бъде още по-трудна. Поради тази причина тя прикани служителите на Палацо Киджи да си починат добре по празниците, за да могат после да реагират адекватно на предизвикателствата. Според проправителствени анализатори под „трудна година“ Мелони е визирала това, че левицата се опитва всячески да стъжни живота на управляващата десница.

По повод коледните празници парламентаристи от партията на италианския премиер пък са събрали за поредна година сума за коледен подарък за Мелони, като този път това ще бъде свръхмодерен компютър и свързано с него оборудване. Твърди се, че той струва 10 000 евро, пише „Република“. Миналата година те й подариха спалня за новата й къща.

А Мелони е подарила на министрите си елегантен коледен подарък, включващ порцеланова купа, известна като „купа изпразни джобове“, която италианците обикновено държат в антрето, при входната врата на жилищата си и поставят в нея ключовете си и други неща, които държат обичайно по джобовете си. Подаръкът на Мелони за министрите включва и арома дифузер за дома. Миналата година тя беше подарила на министрите си по едно бурканче течен шоколад „Нутела“, припомнят „Лего“ и „Месаджеро“.

В навечерието на коледните празници сенаторите в италианския парламент зарадваха правителството с това, че одобриха бюджета за идната година след повече от два месеца дискусии. В бюджета се съдържат мерки в размер на 22 милиарда евро. Някои от тях са не само за 2026 г., но и за 2027 г. и 2028 г. В него има данъчни облекчения за средната класа, смекчаване на разсроченото плащане на неизплатени данъци, увеличаване на данъците за повече от един имот за краткосрочен наем, 7 милиарда евро за здравеопазването за три години, поетапно увеличаване на възрастта за пенсиониране през 2027 г. и 2028 г., въвеждане на такса от 2 евро върху малките пратки, идващи от страни извън ЕС, като и мерки за банките и застрахователите, така че те ще допринасят за бюджета в следващите три години с 12 милиарда евро. В проектобюджета има и мерки касаещи, киното, телевизията и издателския бранш, както и семействата, а също и мерки за насърчаване на насърчаването на инвестициите. В бюджета има и средства за Месинския мост. Една от разпоредбите му гласи и че златните резерви, съхранявани и управлявани в Италианската централна банка, принадлежат на италианския народ, припомнят АНСА и „АДН Кронос“.

Очаква се до края на годината бюджетът да бъде гласуван и в долната камара на парламента.

Пак в навечерието на празниците Мелони отправи и традиционното си послание към военнослужещите, в частност към тези, които са на мисии зад границата.

„Мирът е ценно благо, когато го имаш, и нещо, към което трябва да се стремим с всички усилия, когато го изгубим. Това го разбира повече от всеки друг онзи, който познава войната и е подготвен да ѝ се противопостави“, заяви Мелони по време на визита в Съвместното оперативно командване на въоръжените сили, където участва във видеоконферентна връзка, за да отправи поздрави към италианските военни контингенти, ангажирани в международни оперативни мисии, припомня „Фато куотидиано“. Мелони цитира и латинската фраза „si vis pacem para bellum“, означаваща в превод „който иска мир, да се готви за война“, като подчерта, че „това не е, както мнозина смятат, едно войнствено послание. „Напротив това е едно прагматично послание. Смисълът му е, че само едни надеждни военни сили държат войната надалеч. Защото мирът не идва спонтанно: той е преди всичко баланс на силите. Слабостта кани агресора, силата държи агресора на разстояние“, заяви Мелони. След това тя припомни и етимологията на думата „възпиране“. „Аз съм запалена по етимологията на думите. Тя винаги разкрива най-дълбокия смисъл на това, което казваме. А етимологията на думата „възпиране“ идва от латински и означава „да внушиш страх до степен да отклониш“, припомни Мелони. Тя добави, че диалогът, дипломацията и добрите намерения със сигурност са от значение, когато трябва да се избегне или спре война, но те трябва да стъпват на здрава основа.