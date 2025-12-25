Патриарх Даниил е официално посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей

Б ългарският патриарх и Софийски митрополит Даниил бе официално посрещнат от Вселенския патриарх Вартоломей и членовете на Свещения синод на Вселенската патриаршия в Тронната зала на патриаршията. Поводът е първото мирно посещение на българския патриарх Даниил до Вселенската патриаршия в истанбулския квартал „Фенер".

„С голяма радост и сърце, славословещо спасителното име на нашия Господ Иисус Христос, на оногово, който ръководи кораба на Неговата света църква, посрещаме Вас, блаженийший брате, заедно с Вашата почетна делегация в дворите на винаги светещия „Фенер", каза Вселенският патриарх Вартоломей.

„Добре дошли в майчините шатри, добре дошли във Великата Христова църква, която сгрява повереният Вам народ. Добре дошли днес като духовни пастири в обновената ясла на новия Константинополски Витлеем, в която се възражда източната църква - светлината на родилото се Божее слово", допълни патриарх Вартоломей.

Той каза, че „посредством осъществяването и възплъменяването на отечествените догмати и нравствени предания в Божествената евхаристия - тези посещения стават неразлъчна част от църковната истина и обновяват жадуваното единство на вярата".

„Посещенията на тяхната майка кърмителница, осъществявани от страна на всички пастири на словесното Христово стадо в духа на мир и настроение на единение, не са само едно формално задължение, а представляват трайно и ненатрапчиво проявление на тайнството на истинското общение и взаимопроникващо взаимодествие - Перихореза в Христа", каза още Вселенският патриарх Вартоломей.

„Що е то духовно единство? Така, както духът съчленява всички членове в тялото и прави от различните членове едно - така също е тук. Затова е даден духът, за да обединява онези, които по принцип и по различни начини са били разделени. Такъв един смирен служител и слуга на единството на църквата в Пресветия дух, препасан с Господния угроз на умиването на нозете е архиепископът на нашия град. Той пази това драгоценно съкровище на вярата. Той умножава завещаното, трудейки се с непринуденост и наскришно върху таланта", каза в обобщение Вселенският патриарх Вартоломей.

По-рано българският патриарх и Софийски митрополит Даниил отслужи благодарствен молебен в патриаршеския храм „Св. Георги Победоносец". Патриарх Даниил и придружаващата го църковна делегация бяха посрещнати на входа на Вселенската патриаршия от Негово Високопреосвещенство Халкидонския митрополит Емануил, митрополити и клирици - членове на патриаршеския двор.