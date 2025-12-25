Свят

Болсонаро подкрепя кандидатурата на сина си за президент на Бразилия

Болсонаро излежава 27-годишна присъда за планиране на преврат

25 декември 2025, 21:13
Източник: БТА

Б ившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро подкрепи днес кандидатурата на сина си за президентските избори догодина, предаде Ройтерс.

"С ангажимент да не позволя гласът на народа да бъде заглушен, взимам решението да номинирам Флавио Болсонаро за кандидат за президентските избори през 2026 г.", каза Болсонаро в писмо. То бе прочетено на глас от Флавио пред болница в град Бразилия, където е лекуван баща му. 

Болсонаро е прехвърлен от затвора в болница

Експрезидентът бе хоспитализиран за планова операция на херния, която премина днес без усложнения. В миналото той претърпя няколко операции, след като бе намушкан с нож по време на предизборната си кампания през 2018 г.

Болсонаро излежава 27-годишна присъда за планиране на преврат. Той получи специално разрешение от съда да напусне затвора, за да бъде опериран.

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Сенатор Флавио Болсонаро, на 44 години, каза преди време, че иска да консолидира консервативното наследство на баща си, управлявал страната в периода 2019 – 2023 г. На изборите на 4 октомври догодина той ще опита да победи кандидата на левицата и настоящ президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Обявяването на кандидатурата на Флавио Болсонаро по-рано този месец разтърси финансовите пазари. Инвеститорите залагаха, че експрезидентът ще подкрепи по-опитен кандидат като губернатора на Сао Пауло и бивш министър на инфраструктурата Тарсизио де Фрейтас, посочи Ройтерс.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
