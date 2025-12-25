Свят

Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"

"Днес ставаме очевидци на пълно беззаконие в Карибско море", каза Захарова

25 декември 2025, 18:28
Захарова нарече действията на САЩ в Карибско море "бандитизъм"
Източник: БТА

Г оворителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова заяви, че Съединените щати възобновяват практики, съпоставими с пиратство и разбойничество, чрез блокадата на Венецуела, като в същото време изрази надежда прагматизмът на президента на САЩ Доналд Тръмп да спомогне за предотвратяване на катастрофален сценарий, предаде Ройтерс.

„Днес ставаме очевидци на пълно беззаконие в Карибско море, където се подновяват отдавна забравени кражби на чужда собственост, а именно пиратство и бандитизъм“, каза Захарова.

„Ние последователно призоваваме за деескалация. Надяваме се, че прагматизмът и рационалността на президента Доналд Тръмп ще позволят да бъдат намерени решения, взаимноприемливи за страните, в рамките на международноправните норми“, заяви още Захарова.

Говорителката на Министерството на външните работи на Русия също така потвърди подкрепата на страната си за „усилията на правителството на (венецуелския президент) Николас Мадуро, насочени към защита на суверенитета и националните интереси, както и към запазване на стабилното и сигурно развитие на“ южноамериканската държава.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Мария Захарова Русия САЩ Венецуела Блокада на Венецуела Пиратство Доналд Тръмп Деескалация Николас Мадуро Суверенитет
Последвайте ни

По темата

Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

МВР: Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско

МВР: Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Патриарх Даниил пристигна в Истанбул

Патриарх Даниил пристигна в Истанбул

Свят Преди 30 минути

Визитата на патриарх Даниил започва от 25 декември, Рождество Христово, и ще завърши на 28 декември

Мелони отправи две коледни послания към сънародниците си

Мелони отправи две коледни послания към сънародниците си

Свят Преди 53 минути

Тя раздаде коледни подаръци на министрите си

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

България Преди 3 часа

Шофьорът самоволно напуснал пункта преди извършването на контролните действия

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

България Преди 3 часа

Образувано е досъдебно производство

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Свят Преди 3 часа

Украинските лидери обвиниха Москва в тероризъм по време на Коледа

<p>Палеж на коледна елха пред католическа църква, има задържани&nbsp;</p>

Палеж на коледна елха пред католическа църква на Западния бряг, има задържани

Свят Преди 3 часа

Арестите са извършени след преглед на записи от охранителни камери

<p>Александър Кючуков, част от отбора, победил Байерн, вече не е с нас</p>

Отиде си легенда на "Марек"

България Преди 4 часа

Той е неизменна част от отбора, спечелил Националната купа и победил Байерн Мюнхен

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

България Преди 4 часа

Вучич заяви, че заради американските санкции срещу NIS страната е принудена ежедневно да внася големи количества гориво

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Свят Преди 4 часа

Руската армия се опитва да достигне центъра на Гуляйполе, каза днес украинският военен говорител Владислав Волошин

<p>Какво каза папа Лъв в първата си коледна проповед</p>

Папа Лъв XIV отправи коледна благословия, призова за край на войните

Свят Преди 4 часа

Лъв, който е първият папа от САЩ, каза, че историята за раждането на Исус в обор показва, че Бог се е установил "в крехката си палатка" сред хората по света

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

България Преди 4 часа

Не трябва да викате Спешна помощ за елементарни неща, смята Катя Сунгарска

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Свят Преди 5 часа

"В зависимост от това какво решение ще вземе Путин, ще продължим разговорите с американците", каза Дмитрий Песков

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

България Преди 5 часа

Случаят е от Хаджидимово

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

Пари Преди 5 часа

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Свят Преди 5 часа

Причината - най-новата сделка за продажба на оръжия от Америка на Тайван

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Свят Преди 6 часа

Според него Русия не само е отхвърлила предложението да спре с убийствата на този свят ден, но е осъществила масирана атака с ракети и дронове

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Коледа по пижами: Ким Кардашян, Хайди Клум и нашият Тото показаха най-сладката празнична тенденция! (СНИМКИ)

Edna.bg

Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с трогателен коледен дует! (СНИМКИ)

Edna.bg

Симеон Николов изведе Локо Новосибирск до финал за Суперкупата на Русия

Gong.bg

Майкъл Олисе изпревари Меси и Ямал в престижна класация

Gong.bg

Броени минути до традиционния благотворителен спектакъл „Българската Коледа“ по NOVA

Nova.bg

От света: Кои тревожни събития ехтяха в празничния ден на Рождество Христово

Nova.bg