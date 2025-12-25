България

"Българската Коледа" събра обичани български изпълнители и млади музикални таланти

Това е 23-тото издание на инициативата

Обновена преди 42 минути / 25 декември 2025, 21:22
Б лаготворителният концерт „Българската Коледа“ и тази година събра на едно място обичани български изпълнители и млади музикални таланти. Концертът се провежда за 23-та поредна година и е под патронажа на президента Румен Радев и съпругата му Десислава Радева.  

Тема на тазгодишното издание на „Българската Коледа” e „В подкрепа на хронично и тежко болните деца”.

На традиционния благотворителен коледен спектакъл, който започна от 20:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“ присъстваха президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева. 

Сред подкрепилите с участието си благотворителната инициатива, посветена на здравето на деца в беда, тази вечер бяха Биг бендът на Българското национално радио (БНР) с диригент Георги Милтиядов, вокална група „Радиодеца“ към БНР, Веселин Маринов, Поли Генова, група D2, Мария Илиева, Васил Петров и детска вокална група „Мики Маус“, Радко Петков, Християна Лоизу, Стефан Илчев, Невена Пейкова, детска вокална група „Бон-Бон“, „ЛаТиДа“, Елизабет, Валериа Войкова, квартет „Дестини“, Дивна Петрова и балетно студио „Съгласие“ от Плевен, Мишел Атанасов, Ванеса Кърпачева и Националното училище за танцово изкуство.

Водещи на благотворителния спектакъл бяха актьорите Даниел Върбанов и Александра Лашкова, а диригент и музикален продуцент на концерта - Георги Милтиядов.

На 1 декември президентът Румен Радев обяви началото на 23-тото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“ на тържествена церемония в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ в София. Държавният глава каза, че „Българската Коледа“ се е утвърдила като символ на съпричастност към бъдещето на страната - децата, и заяви, че инициативата сплотява обществото, изгражда култура на взаимопомощ и укрепва доверието в човечността и надеждата за по-добро бъдеще. Той допълни, че през 2025 г. „Българската Коледа“ е разполагала с бюджет от 3,75 млн. лева, подкрепени са 550 деца с общо 1,7 млн. лева за диагностика, лечение, рехабилитация и медикаменти, осигурена е високотехнологична апаратура за 26 лечебни заведения в страната. 

Източник: БГНЕС

Двадесет и второто издание на инициативата бе реализрана под надслов „Дари надежда на дете в беда“ и подпомогна клиники по педиатрия и неонатология в цялата страна като осигури високотехнологична апаратура за ранна диагностика и съвременно лечение.

Източник: БТА, Юзлем Тефикова    
