Как да посрещнете Коледа без да се разорите

П разниците често ни изправят пред дилемата как да съчетаем финансовите си цели с желанието да зарадваме близките си. Строгият бюджет е наложителен за мнозина, но за щастие, има начин да отпразнувате Коледа, без да се разорявате, предаде CNN.

„Хората трябва да погледнат на нещата в перспектива“, казва Таурав Келам, финансов блогър. „Същността на празниците е в това да сме със семейството си, да си починем и да се забавляваме заедно. Дори малките неща могат да направят Коледа специална.“

Следващите съвети за декорация, подаръци, храна и забавления с минимални разходи ще ви помогнат да имате уникална и радостна Коледа, като използвате това, което вече имате, и мислите креативно.

Празнична украса с ограничен бюджет

Можете да украсите дома си празнично, без да харчите много, като преизползвате вещи и се вдъхновите от природата.

Използвайте това, което имате: Преди да купите нова украса, прегледайте старата. Можете да създадете красива аранжировка, като съберете на едно място предмети от дома си в определена цветова гама – например в центъра на масата.

Вдъхновение от природата: Разходете се в парка или двора и съберете борови клонки, шишарки, дрян или вечнозелени растения. Можете да ги използвате за венец, гирлянд или аранжировка за маса– с една панделка и гъба за букети те се превръщат в готова декорация.

Пазарувайте умно: Възползвайте се от намаленията в магазините. Така можете да намерите евтина украса и материали за проекти „направи си сам“. Вместо скъпи панделки, купете плат и го нарежете на ленти.

Включете децата: Превърнете украсяването в забавление, като накарате децата да изработят хартиени гирлянди, снежинки или гирлянди от нанизани пуканки.

Икономични, но смислени подаръци

Подаряването може да бъде финансово натоварващо, но икономичните алтернативи също показват обич и внимание. „Смисълът на Коледа е просто да покажете на другите колко много държите на тях“, казва експертът по изгодни сделки Джуди Удуърд Бейтс.

Направете нещо сами: Онлайн има безброй идеи – от свещи и домашен скраб за тяло до смеси за супа или горещ шоколад в буркан.

Организирайте „Таен Дядо Коледа“: Така всеки ще купи подарък само за един човек.

Пазарувайте втора употреба: В аутлетите и магазините за втора ръка можете да намерите почти нови дрехи, книги, електроника и предмети за дома на ниски цени.

Правилото на четирите подаръка за деца: Подарете им нещо, което искат, нещо, от което се нуждаят, нещо за обличане и нещо за четене.

Ако се притеснявате да подарите по-скромни подаръци, бъдете откровени. „Ще видите облекчението по лицата на другите, защото повечето хора са в същото положение“, съветва Бейтс.

Креативно опаковане

Не е нужно да харчите много за опаковъчни материали. Кафява амбалажна хартия, завързана с канап, е стилен и евтин вариант. Можете също да използвате вестници, страници от списания, стари картички за етикети или да се възползвате от безплатната опаковка, предлагана в някои магазини.

Бюджетна коледна вечеря

Готвенето е много по-евтино от купуването на готова храна. Можете да намалите разходите, като приготвите по-малко предястия и гарнитури или потърсите онлайн опростени версии на традиционни рецепти, които могат да се приготвят за под 10-15 лева.

Безплатни празнични забавления

Дори с ограничен бюджет можете да създадете незабравими спомени със семейството си. Ето няколко идеи:

Организирайте филмов маратон с коледни филми, пуканки и сладкиши.

Изпечете заедно коледни курабийки.

Създайте собствена настолна игра.

Направете си семеен календар за следващата година със снимки и важни дати.

Танцувайте на коледна музика.

Прочетете заедно коледна приказка.

Когато подходите съзнателно към празнуването, Коледа може да се окаже по-специална от всякога. Умението да се забавлявате с по-малко е ценен урок, а удовлетворението от собствената ви креативност е безценно.