Свят

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Те посетиха църквата "Св. Мария Магдалена" в частното имение на краля в Сандрингъм

25 декември 2025, 17:44
Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари
Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област
Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Папа Лъв XIV отправи коледна благословия, призова за край на войните

Папа Лъв XIV отправи коледна благословия, призова за край на войните
Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово
Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем

Хиляди вярващи посрещнаха Рождество Христово във Витлеем
Правосъдното министерство на САЩ откри над 1 млн. нови документи по случая

Правосъдното министерство на САЩ откри над 1 млн. нови документи по случая "Епстийн"
Коледното послание на Зеленски: Русия не може да окупира нашето единство

Коледното послание на Зеленски: Русия не може да окупира нашето единство

Б ританският крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша днес - броени часове преди ежегодната си коледна реч пред Великобритания и Общността на нациите (бившата Британска общност), която се очаква да бъде посветена на темата за поклонничеството, предаде Асошиейтед прес.

* Видеото е архивно!

Чарлз и кралица Камила, заедно с принца и принцесата на Уелс, Уилям и Кейт, и техните деца, принцовете Джордж и Луи и принцеса Шарлот, както и по-далечни роднини, се отправиха пеша към църквата "Св. Мария Магдалена" в частното имение на краля в Сандрингъм.

Мястото се намира на около 160 км северно от Лондон, където Чарлз записа речта си от Уестминстърското абатство, забележителност, известна с пищните коронации и кралски сватби, които се провеждат там от повече от 1000 години. 

Абатството е и център на ежегодното поклонение до гроба на Едуард Изповедника, който се намира в сърцето на църквата. Едуард, монах по душа, е канонизиран за светец през 1161 г.

Годишното празнично послание на монарха се гледа от милиони хора в страната и в Общността на нациите - доброволна асоциация от 56 независими държави, повечето от които имат исторически връзки с Великобритания. Записаната реч се излъчва в 15:00 ч. (17:00 ч. българско време), по време на традиционния коледен обяд.

Речта е една от редките възможности, при които 77-годишният Чарлз може да изрази собственото си мнение, без да се съобразява с правителството. Обикновено тя има силно религиозна насоченост, отразява актуални проблеми и понякога се позовава на личните преживявания на монарха, отбелязва АП. Тазгодишната реч идва само две седмици, след като Чарлз направи дълбоко лично телевизионно изявление, в което каза, че "добрите новини" от лекарите му означават, че през новата година ще може да намали лечението си за рак. 

Кралят беше диагностициран с все още неразкрита форма на рак в началото на миналата година. Бъкингамският дворец съобщава, че лечението му сега преминава в "превантивна фаза" и състоянието му ще бъде наблюдавано, за да се гарантира продължаването на възстановяването му.

Тазгодишната коледна реч ще бъде четвъртата откакто Чарлз се възкачи на трона след смъртта на майка си, кралица Елизабет Втора, през септември 2022 г.

Вижте повече в нашата галерия

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
35 снимки
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша
Източник: БТА, Асен Георгиев    
Крал Чарлз III Коледна реч Кралско семейство Коледа Поклонничество Църковна служба Сандрингъм Уестминстърско абатство Общност на нациите Здраве на краля
Последвайте ни

По темата

Отиде си легенда на

Отиде си легенда на "Марек"

Тръмп с нови нападки срещу Стивън Колбер: Си Би Ес трябва

Тръмп с нови нападки срещу Стивън Колбер: Си Би Ес трябва "да приспи" водещия

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

Здравето на котката: Какви витамини и минерали са важни за нея?

dogsandcats.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

Свят Преди 8 минути

Това изненадващо съобщение бе направено в момент, когато Париж и Москва заявиха неотдавна интерес за пряк контакт между президентите Макрон и Путин

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

България Преди 2 часа

Образувано е досъдебно производство

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

България Преди 3 часа

Не трябва да викате Спешна помощ за елементарни неща, смята Катя Сунгарска

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Свят Преди 3 часа

"В зависимост от това какво решение ще вземе Путин, ще продължим разговорите с американците", каза Дмитрий Песков

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

България Преди 3 часа

Случаят е от Хаджидимово

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

Пари Преди 4 часа

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Китай с остър упрек към САЩ: Това ускорява заплахата от война

Свят Преди 4 часа

Причината - най-новата сделка за продажба на оръжия от Америка на Тайван

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Зеленски благодари на папа Лъв XIV за усилията му за коледно примирие

Свят Преди 4 часа

Според него Русия не само е отхвърлила предложението да спре с убийствата на този свят ден, но е осъществила масирана атака с ракети и дронове

Какви подаръци получи Тръмп за Коледа

Какви подаръци получи Тръмп за Коледа

Свят Преди 5 часа

Някои от тях са символични, други - на стойност милиони, дори милиарди долари

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

Хеликоптер се разби в планината Килиманджаро в Танзания, петима са загинали

Свят Преди 5 часа

Той е изпълнявал медицинска мисия

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Майка сподели: Взимам пари от семейството си за коледната вечеря

Любопитно Преди 5 часа

„Казах си, че освен вечерята, те използват и моя газ, и моя ток, гледат телевизия"

Снимката е архивна!

Руска атака с дронове срещу Одеса взе жертва, има и ранени

Свят Преди 6 часа

Щети са били нанесени на административни и промишлени сгради, както и на складове

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Извънредно положение заради наводнения на Коледа в Лос Анджелис

Свят Преди 6 часа

През уикенда се очакват още проливни валежи, като може да падне дори сняг

Снежна Коледа: Каква е обстановката в страната

Снежна Коледа: Каква е обстановката в страната

България Преди 7 часа

Снимката е илюстративна

Автомобилът на равин бе опожарен в Мелбърн

Свят Преди 7 часа

Toй и семейството му са били отведени на сигурно място

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

Внимание, туристи! ПСС с предупреждение

България Преди 7 часа

Няма регистрирани инциденти в планината през последното денонощие

Всичко от днес

От мрежата

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с трогателен коледен дует! (СНИМКИ)

Edna.bg

Имениците на Коледа – кои празнуват на 25 декември!

Edna.bg

Майкъл Олисе изпревари Меси и Ямал в престижна класация

Gong.bg

Хебър подписа със защитник на Пирин Благоевград

Gong.bg

Заради снега и вятъра: Хлъзгави пътища, населени места без ток и предупреждения за опасно време

Nova.bg

МВР със съвети във връзка с въвеждането на еврото

Nova.bg