Б ританският крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша днес - броени часове преди ежегодната си коледна реч пред Великобритания и Общността на нациите (бившата Британска общност), която се очаква да бъде посветена на темата за поклонничеството, предаде Асошиейтед прес.
* Видеото е архивно!
Чарлз и кралица Камила, заедно с принца и принцесата на Уелс, Уилям и Кейт, и техните деца, принцовете Джордж и Луи и принцеса Шарлот, както и по-далечни роднини, се отправиха пеша към църквата "Св. Мария Магдалена" в частното имение на краля в Сандрингъм.
“Journeying is a constant theme of the Christmas Story. The Holy Family made a journey to Bethlehem and arrived homeless without proper shelter. The Wise Men made a pilgrimage from the East to worship at the cradle of Christ; and the Shepherds journeyed from field to town in… pic.twitter.com/j0wbYdPWa9— The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2025
Мястото се намира на около 160 км северно от Лондон, където Чарлз записа речта си от Уестминстърското абатство, забележителност, известна с пищните коронации и кралски сватби, които се провеждат там от повече от 1000 години.
Абатството е и център на ежегодното поклонение до гроба на Едуард Изповедника, който се намира в сърцето на църквата. Едуард, монах по душа, е канонизиран за светец през 1161 г.
They are looking great🥰🥰— Cathy (@Cathy57600977) December 25, 2025
King Charles III and Queen Camilla attending the Christmas Day morning church service at St Mary Magdalene Church in Sandringham. pic.twitter.com/T1dCLMVMIL
Годишното празнично послание на монарха се гледа от милиони хора в страната и в Общността на нациите - доброволна асоциация от 56 независими държави, повечето от които имат исторически връзки с Великобритания. Записаната реч се излъчва в 15:00 ч. (17:00 ч. българско време), по време на традиционния коледен обяд.
Речта е една от редките възможности, при които 77-годишният Чарлз може да изрази собственото си мнение, без да се съобразява с правителството. Обикновено тя има силно религиозна насоченост, отразява актуални проблеми и понякога се позовава на личните преживявания на монарха, отбелязва АП. Тазгодишната реч идва само две седмици, след като Чарлз направи дълбоко лично телевизионно изявление, в което каза, че "добрите новини" от лекарите му означават, че през новата година ще може да намали лечението си за рак.
King leads Royal Family on traditional walk to Christmas church service as Andrew Mountbatten-#Windsor stays away— Translogistics Network (@RHAMembers) December 25, 2025
🔗 https://t.co/26rwLyJ6d9
#truckingNews pic.twitter.com/0bcXHPQ4Cc
Кралят беше диагностициран с все още неразкрита форма на рак в началото на миналата година. Бъкингамският дворец съобщава, че лечението му сега преминава в "превантивна фаза" и състоянието му ще бъде наблюдавано, за да се гарантира продължаването на възстановяването му.
Тазгодишната коледна реч ще бъде четвъртата откакто Чарлз се възкачи на трона след смъртта на майка си, кралица Елизабет Втора, през септември 2022 г.
The King’s Speech was beyond reproach – a perfect balance between his Christian faith, emphasising the significance of meeting Pope Leo, and his warm relationship with other communities. pic.twitter.com/0h0xsqr5Al— Damian Thompson (@holysmoke) December 25, 2025
Вижте повече в нашата галерия: