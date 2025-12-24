Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Н ационалният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение от първа степен - жълт код, за значителни валежи за седем области в страната. Това се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

В областите Видин, Враца и Монтана дъждът ще премине в сняг и предупреждението е и за образуване на снежна покривка. В останалите области снежна покривка ще се образува в планините.

Източник: НИМХ/БАН

Времето днес ще бъде облачно, с валежи от дъжд в западната половина, а до вечерта - и в източните райони от страната. Значителни по количество ще бъдат валежите в Югозападна България и в северозападните райони. След обяд и през нощта срещу Коледа, с понижението на температурите, на много места в Северозападна България, в Предбалкана и по високите западни полета дъждът ще премине в сняг. Ще духа умерен, по поречието на Дунав и източните райони - временно силен североизточен вятър.

Максималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8 градуса, в София - около 3 градуса.

В планините

Ще бъде облачно, на много места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югоизток, по високите части от юг-югозапад. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 3°, а на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието

Ще бъде облачно, след обяд на много места със слаби валежи от дъжд, които ще продължат и през нощта срещу Коледа. Ще духа умерен вятър от изток-североизток, който след обяд и през нощта ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 9°-11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала, с тенденция на усилване.