Свят

Какви стъпки предприема Австралия, за да предотврати нова трагедия

Мерките включват ограничаване на броя на огнестрелните оръжия, които един човек може да притежава, ограничение за издаване на лицензите и изискване за по-строги проверки

25 декември 2025, 18:36
Източник: БТА

Н а 14 декември 2025 г. при стрелба на плажа Бондай в Сидни по време на събитие по случай еврейския празник Ханука бяха убити 15 души, а десетки бяха ранени, като полицията и австралийското правителство обявиха, че става въпрос за терористична атака с антисемитски мотиви, предадоха световните агенции. В медиите се появи информация, че нападателите, баща и син, са планирали атаката в продължение на месеци и са използвали законно придобити огнестрелни оръжия, което предизвика спешен национален дебат за законите за притежание на оръжие, екстремизма, разузнаването и безопасността на обществото.

Масовото убийство – описано като "едно от най-смъртоносните в австралийската история" – предизвика широкообхватна реакция от федералното правителство, както и правителствата на щатите и на териториите, насочена към предотвратяване на подобна трагедия в бъдеще, посочва Ройтерс. Тези мерки включват по-строги закони за притежание на оръжие, мерки за по-добро събиране на разузнавателна информация и борба с екстремизма, реформи в областта на преследването на речта на омразата, както и полицейски операции за защита на общностите.

Австралия вече имаше едни от най-строгите закони за притежание на оръжие в света, но атаката на плажа Бондай разкри пропуски в регулациите, посочва Асошиейтед Прес. Един от стрелците е успял да придобие законно шест огнестрелни оръжия въпреки предварителната проверка на съдържанието в профилите му в социалните мрежи и предполагаемите му връзки с екстремисти – факт, който предизвика призиви за спешни промени в политиката.

Премиерът Антъни Албанезе заяви, че реформа на законите за притежание на оръжията е "неотложен приоритет", а премиерите на щатско ниво изразиха силна подкрепа за бързи законодателни действия от страна на централната власт, отбелязва австралийската медия Ес Би Ес. Представители на федералните и щатските власти се споразумяха да приемат значително по-строго законодателство, включващо поредица от мерки. 

Мерките включват ограничаване на броя на огнестрелните оръжия, които един човек може да притежава, ограничение за издаване на лицензите само за австралийски граждани и изискване за по-строги проверки на миналото, включително оценки на риска от радикализация.    

Властите също така искат да предприемат строги мерки срещу оръжията, създадени чрез 3Д принтери, специализираните аксесоари и пълнителите с голям капацитет. Ускоряването на създаването на Национален регистър за огнестрелните оръжия, за да се гарантира споделяне в реално време на информация за лицензи и оръжия между юрисдикциите също е сред основните приоритети.

Властите в Австралия също така искат да организират национална програма за обратно изкупуване на оръжия, подобна по мащаб на тази, която последва масовото убийство в Порт Артър през 1996 г., за да бъдат премахнати от обращение огнестрелните оръжия, за които ще бъдат въведени нови ограничения, посочва Ес Би Ес.

Правителството смята речта на омразата, радикализацията и проповядващите насилие идеологии за неразделна част от създаването на среда на засилен риск от атаки, пише в. "Острйелиън". Правителството на Албанезе представи пакет от радикални реформи, които имат за цел да позволят на властите да отменят визи въз основа на реч на омразата, дори и при липса на осъдителна присъда за тероризъм. Реформите предвиждат и да бъдат създадени нови категории престъпления, свързани с опитите за радикализиране на деца, както и по-строги наказания за реч на омраза, която подбужда към насилие или омраза срещу защитени групи.

Тези мерки имат за цел да попречат на насърчаването на насилие онлайн и офлайн и да дадат на властите повече инструменти за намеса, преди да се стигне до атаки, отбелязва изданието. Някои анализатори и защитници на гражданските свободи изразяват опасения относно дефинициите и прилагането на новото законодателство, но правителството твърди, че то е необходимо, за да бъдат "запълнени пропуските" в съществуващото законодателство.

В отговор на настойчивите въпроси относно това как се е стигнало до атаката и как нападателите са се сдобили с оръжия, федералното правителство разпореди цялостен преглед на законовите рамки за събиране на разузнавателна информация и правоприлагане, пише в. "Грик Сити Таймс". Този преглед, който ще бъде изготвен под ръководството на бивш шеф на разузнаването и който трябва да бъде представен в началото на 2026 г., ще проучи дали настоящите системи адекватно идентифицират радикализацията и екстремистките заплахи и как координират обмена на информация между агенциите.

Полицията в щата Нов Южен Уелс вече провеждаше операция "Шелтър" – мисия за борба срещу екстремизма и опазване на обществената безопасност, фокусирана върху наблюдение на протести, места за поклонение и обществени пространства на фона на напрежението, предизвикано от конфликтите в Близкия изток през 2023–24 година, посочва "Скай Нюз Австралия". След атаката в Бондай властите значително разшириха тези усилия, разполагайки стотици полицаи в източните предградия на Сидни, увеличавайки въздушните патрули и засилвайки патрулите на високорискови места.

Съвместни полицейски операции като операция "Аркес", ръководена от Съвместния екип за борба с тероризма на щата Нов Южен Уелс, бяха създадени за разследването на терористичния акт на плажа Бондай като част от по-широкообхватните усилия за следене на екстремистките мрежи и предотвратяване на подобни заплахи. Тези операции имат за цел да успокоят общностите – особено еврейската общност – и да действат като възпиращ фактор срещу насилието, основано на омраза, отбелязва "Скай Нюз Австралия".

Освен приемането на нови закони и действията на правоприлагащите органи, реакцията на Австралия включва инициативи за защита на рисковите общности и борба срещу радикализацията и омразата, посочва "Ей Би Си Нюз". Лидерите на местните власти се ангажираха да укрепят мерките за сигурност на еврейските институции, училища и събития в Сидни, Мелбърн и други австралийски градове. Освен това бяха активирани мрежи за психологическа подкрепа и услуги, за да се помогне на засегнатите от травмата и да се насърчи устойчивостта в общностите, засегнати от атаката

Неправителствени групи подчертават необходимостта от образование за разясняване на корените на антисемитизма и създаване на програми, предназначени да се борят срещу омразата и предразсъдъците преди те да доведат до прояви на насилие, отбелязва медията. Някои организации също така препоръчват включването на такова образование в училищните програми.

Властите също така обявиха, че ще си сътрудничат с лидерите на общности, включително от мюсюлмански и други малцинствени общности, за да подобрят ранното предупреждение и сътрудничеството при идентифицирането на екстремистки влияния, пише мелбърнският ежедневник "Ейдж".

Действията на правителството изглежда се радват на силна обществена подкрепа, тъй като социологическо проучване на „ЮГав“ (YouGov) показва, че повече от 90% от респондентите подкрепят приемането на по-строги закони за притежанието на оръжие.

Въпреки това, някои коментатори и защитници на гражданските свободи предупреждават, че фокусирането предимно върху приемането на по-строги закони може да не отговори напълно на основните причини за насилието от страна на радикализирани нападатели и че мерките трябва да бъдат балансирани, за да се избегнат ненужни ограничения на законното поведение или на мирното изразяване на мнение, посочва новинарският сайт news.com.au.

В страната възникна и дебат дали предложените по-строги мерки при протести, реч на омразата и в сферата на сигурността могат неволно да ограничат законното право на събиране на хората или свободата на словото, особено по спорни въпроси от международната политика, пише британският в. "Гардиън".

Като цяло реакцията на Австралия обхваща законодателни промени, реформи на разузнаването и полицията, действия на общностно ниво и в сферата на образованието и обществената подкрепа, посочва изданието. Трагичната атака на плажа Бондай разкри пропуски в законите за лицензирането на оръжие и в усилията на властите за противодействие на насилието и радикализацията, което накара правителството да предприеме спешни действия за поправяне на тези пропуски.

Ключовите компоненти на реакцията – от по-строги правила за притежание на оръжие и национални програми за обратно изкупуване до механизми за борба с речта на омразата и отмяна на визи – показват готовност да се преосмислят досегашните утвърдени политики, коментира "Гардиън". В същото време експертите предупреждават, че дългосрочният успех ще зависи не само от правната реформа, но и от устойчивото ангажиране с общностите и инвестициите в превенция, преди екстремизмът да прерасне в насилие.

Опитът на Австралия сега ще може да послужи като пример за това как демокрациите биха могли да реагират на подобни събития, за да укрепят сигурността на гражданите си, но като същевременно положат всички усилия да запазят ценностите на отвореното общество, заключава вестникът.

