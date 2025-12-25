България

МВР: Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско

Задържаните са повече от едно лице

25 декември 2025, 18:18
МВР: Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско
Източник: БТА

И ма задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Хаджидимово, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Благоевград ст. комисар Даниел Димитров. Той каза, че задържаните са повече от едно лице.

Стрелба в игрална зала в Благоевградско, има ранени

Към момента може да се заяви, че около 4:12 часа тази нощ е подаден сигнал на спешния телефон 112 от Центъра за спешна медицинска помощ в Гоце Делчев за постъпили две лица, пострадали в областта на главата от сачми, допълни ст. комисар Димитров. В хода на случая е установено, че същата нощ около 4:00 часа в игрална зала в Хаджидимово две лица, въоръжение с ловни пушки, са произвели изстрели във въздуха. Вследствие на произведените изстрели са пострадали две лица. Единият от пострадалите е хоспитализиран в лечебно заведение в Гоце Делчев, а другото лице – в лечебно заведение в столицата, като към момента информацията е, че няма опасност за живота им, каза още директорът на ОДМВР – Благоевград.

Двама задържани за стрелба по младеж край Гоце Делчев

По думите на ст. комисар Димитров няма установени липси от казиното. По случая са работили екипи на Районно управление – Гоце Делчев и ОДМВР – Благоевград. Има задържани, с които се работи и се установява тяхната съпричастност към извършеното деяние, каза още ст. комисар Даниел Димитров.

Задържани след сигнал, че пият и стрелят с пистолет

На брифинга бе обявено още, че има образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград.

Източник: БТА, Десислава Велкова    
Стрелба Игрална зала Хаджидимово Задържани Пострадали Ловни пушки Благоевград МВР Досъдебно производство Гоце Делчев
Последвайте ни

По темата

Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Виждали ли сте я? Издирват момиче с увреждания във Варна

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

Кремъл изпрати сигнал към Париж за съдбата на Лоран Винатие

МВР: Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско

МВР: Има задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Благоевградско

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Крал Чарлз Трети заведе семейството си на църква пеша

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

Вторите пенсии и застраховките готови в евро

pariteni.bg
През 2025 г. на пазара са пуснати повече модели EV, отколкото такива с ДВГ

През 2025 г. на пазара са пуснати повече модели EV, отколкото такива с ДВГ

carmarket.bg
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Ексклузивно

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Ексклузивно

Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Ексклузивно

Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Ексклузивно

Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, какво е брак? – Това е когато майка ти е права… дори когато греши.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Патриарх Даниил пристигна в Истанбул

Патриарх Даниил пристигна в Истанбул

Свят Преди 29 минути

Визитата на патриарх Даниил започва от 25 декември, Рождество Христово, и ще завърши на 28 декември

Мелони отправи две коледни послания към сънародниците си

Мелони отправи две коледни послания към сънародниците си

Свят Преди 52 минути

Тя раздаде коледни подаръци на министрите си

Тръмп с нови нападки срещу Стивън Колбер: Си Би Ес трябва "да приспи" водещия

Тръмп с нови нападки срещу Стивън Колбер: Си Би Ес трябва "да приспи" водещия

Свят Преди 2 часа

"Жалка развалина, без талант и каквото и да било друго необходимо за успех в шоубизнеса"

Коледен сняг покри части от България: МВР предупреждава - шофирайте внимателно

Коледен сняг покри части от България: МВР предупреждава - шофирайте внимателно

България Преди 3 часа

Екипите на АПИ обработват настилките с 377 снегопочистващи машини

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

Камион с контрабандни оръжия беше задържан на границата

България Преди 3 часа

Шофьорът самоволно напуснал пункта преди извършването на контролните действия

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

Полицията иззе над килограм марихуана в София, задържани са четирима души

България Преди 3 часа

Образувано е досъдебно производство

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Коледа на фронта: Украйна и Русия си размениха въздушни удари

Свят Преди 3 часа

Украинските лидери обвиниха Москва в тероризъм по време на Коледа

<p>Палеж на коледна елха пред католическа църква, има задържани&nbsp;</p>

Палеж на коледна елха пред католическа църква на Западния бряг, има задържани

Свят Преди 3 часа

Арестите са извършени след преглед на записи от охранителни камери

<p>Александър Кючуков, част от отбора, победил Байерн, вече не е с нас</p>

Отиде си легенда на "Марек"

България Преди 4 часа

Той е неизменна част от отбора, спечелил Националната купа и победил Байерн Мюнхен

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

САЩ удължиха срока за продажба на руския дял в сръбската петролна компания NIS

България Преди 4 часа

Вучич заяви, че заради американските санкции срещу NIS страната е принудена ежедневно да внася големи количества гориво

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Ръководителят на украинското разузнаване посети Запорожка област

Свят Преди 4 часа

Руската армия се опитва да достигне центъра на Гуляйполе, каза днес украинският военен говорител Владислав Волошин

<p>Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет</p>

Полски изтребители прехванаха руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Свят Преди 4 часа

Държавите, разположени на източния фланг на НАТО, се намират в състояние на повишена готовност за евентуални нарушения на въздушното им пространство

<p>Какво каза папа Лъв в първата си коледна проповед</p>

Папа Лъв XIV отправи коледна благословия, призова за край на войните

Свят Преди 4 часа

Лъв, който е първият папа от САЩ, каза, че историята за раждането на Исус в обор показва, че Бог се е установил "в крехката си палатка" сред хората по света

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

По празниците: Кога да се обърнем към личния лекар, а не към Спешна помощ

България Преди 4 часа

Не трябва да викате Спешна помощ за елементарни неща, смята Катя Сунгарска

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Кремъл: Москва анализира предложенията за мир в Украйна

Свят Преди 5 часа

"В зависимост от това какво решение ще вземе Путин, ще продължим разговорите с американците", каза Дмитрий Песков

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

МВР с важни съвети по повод въвеждането на еврото

Пари Преди 5 часа

Всичко от днес

От мрежата

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg

5 коледни филма с кучета, които да гледате навръх празника

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

Коледа по пижами: Ким Кардашян, Хайди Клум и нашият Тото показаха най-сладката празнична тенденция! (СНИМКИ)

Edna.bg

Кейт Мидълтън и принцеса Шарлот с трогателен коледен дует! (СНИМКИ)

Edna.bg

Симеон Николов изведе Локо Новосибирск до финал за Суперкупата на Русия

Gong.bg

Майкъл Олисе изпревари Меси и Ямал в престижна класация

Gong.bg

Броени минути до традиционния благотворителен спектакъл „Българската Коледа“ по NOVA

Nova.bg

От света: Кои тревожни събития ехтяха в празничния ден на Рождество Христово

Nova.bg