Зеленски разговаря с американските пратеници Уиткоф и Къшнър

У краинският президент Володимир Зеленски съобщи днес, че е разговарял по телефона с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало един ден след като Зеленски разкри подробности от новия план на САЩ за слагане на край на войната между Украйна и Русия.

"Обсъдихме някои важни детайли от текущата работа. Има добри идеи, които може да допринесат за общ резултат и траен мир", написа Зеленски във "Фейсбук".

Мирният план за Украйна: Замразяване на фронта или нови преговори за територии?

Украинският президент отчете, че е имал "много добър разговор" с американските пратеници, и им благодари за "конструктивния подход, интензивната работа и целенасочените думи". "Надявам се, че постигнатите днес по случай Коледа договорености и че идеите, които обсъдихме, ще бъдат полезни", каза в заключение Зеленски.

Вчера украинският президент представи новата версия на американския план за слагане на край на войната между Русия и Украйна, по който Вашингтон и Киев преговарят от седмици. Проектът предвижда замразяване на фронтовите линии, но не предлага в непосредствено бъдеще решение на сложния въпрос за окупираните от Русия над 19% от територията на Украйна.

За разлика от оригиналния вариант на американския план обаче новата версия оставя настрана две основни искания на Русия: изтегляне на украинските войски от онези части от Донецка и Луганска област, които тя не е превзела, и правно обвързващ ангажимент на Украйна да не се присъединява към НАТО, посочва АФП и прогнозира, че по тази причина изглежда малко вероятно Москва да приеме предложението.

Попитан по темата вчера, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа коментар, като се ограничи да каже, че Русия е в процес на "формулиране на позицията си" и отказа да коментира подробностите.

Говорителката на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова, от своя страна, спомена за бавен, но непрестанен напредък в претоворите със Съединените щати за слагане на край на войната с Украйна, предаде ДПА.

Украйна изпраща преработен мирен план на САЩ

Агенцията отбелязва, че на пресконференция днес Захарова почти не е споменала самата Украйна, но се е опитала да вбие клин между САЩ и партньорите им от ЕС, като е призовала американската страна "да се противопостави активно на опитите на западноевропейските страни да торпилират и зачеркнат напредъка, постигнат в процеса на преговори за Украйна".

След като Тръмп представи първоначалния вариант на мирния план, който съдържаше 28 точки, Зеленски предложи своя версия, състояща се от 20 пункта.

Подобно на АФП, ДПА също прогнозира, че е малко вероятно Русия да приеме плана. Макар все още да не е излязла с официална позиция по въпроса, Москва не се е отказала от максималистичните си искания, аргументира се агенцията.