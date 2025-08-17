30% от разходите ни отиват за храна, цените се повишават

Б ългарите ядат повече зеленчуци, плодове, месо и кисело мляко, но по-малко сирене. Това сочат най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ) за бюджетите на домакинствата и тяхното потребление през второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година, цитирани от БНР.

Малко над 30% от всички разходи на едно лице от домакинството са за храна и безалкохолни напитки.

През второто тримесечие на 2025 г. в сравнение със същия период на миналата година има най-голямо увеличение в потреблението на зеленчуци средно с 800 грама на човек и то достига 21 килограма. Има увеличение с близо половин килограм при плодовете до почти 12 килограма и половина на човек, на месото също с над половин килограм, както и на кисело мляко, но намаление има при потреблението на сирене с около двеста грама – и на олио.

Без промяна остава потреблението на месни произведения и картофи. От националната статистика уточняват, че потреблението средно на лице от домакинството представлява количествата консумирани хранителни продукти и напитки при домашни условия, които не включват консумацията в заведения за обществено хранене.

Тримесечният общ разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2025 г. е малко над 3 150 лв. и се увеличава с почти 12% спрямо същия период на предходната година.

След разходите за храна с най-голям дял от 16% от всички харчове са тези за данъци и осигуровки, а 11% за транспорт и съобщения. За една година разходите като абсолютни стойности по пера показват, че те нарастват от 835 на 951 лв. за храна и безалкохолни, а за алкохол и цигари се увеличават от 109 на 130 лв. За жилище – вода, ток, отопление, обзавеждане и поддържане на дома, разходите се увеличават от 397 на 463 лв. на човек.

Цените на основните храни продължават да се повишават

Междувременно цените на основни хранителни продукти продължават да се повишават и тази седмица, а тези на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас поевтиняват, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), цитирани от БНР.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва, макар и минимално. Тази седмица той се повиши с 0,45% до 2,226 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2,225 пункта. Базовото равнище на ИТЦ – 1,000 пункта, е от 2005 г.

Най-голямо поскъпване при зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, тази седмица е при краставиците

– с 22,72% до 2,15 лв. за килограм, а най-голямо поевтиняване – при зелените чушки, които са с 13,61% надолу до 1,93 лв. за килограм. При червените чушки разликата не е толкова драстична и те са с 3,63% по-евтини, като се търгуват по 2,76 лв. за килограм.

По-ниска е цената също на зрелия лук кромид – с 10,65% до 1,04 лв. за килограм. Разликата при зелето е 6,05% надолу и се продава по 0,90 лв. за килограм. По-евтини са също картофите – с 4,62% до 0,99 лв за килограм, доматите – с 9,47% до 2,47 лв. за килограм, и морковите – с 5,41% до 1,19 лв. за килограм.

При плодовете най-много поевтиняват кайсиите – с 6,59% до 3,83 лв. за килограм. Продължава поскъпването на лимоните, които тази седмица са с 6,26% нагоре до 4,38 лв. за килограм. Ябълките поевтиняват 0,79% до 2,76 лв. за килограм. Цената на прасковите пада с 4,92% до 3,63 лв. за килограм.

Цената на кравето сирене се повишава

с 0,95% до 11,74 лв. за килограм, докато тази на кашкавала тип „Витоша“ намалява с 1,08% до 17,57 лв/ за килограм. Киселото мляко (3 и над 3% масленост) е с 3,28% нагоре и се продава по 1,45 лв. за кофичка от 400 гр., а прясното мляко – с 0,43% надолу до 2,32 лв/ за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) се вдига с 1,11% и се предлага по 3,09 лв. за брой.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,84% до 6,88 лв. за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 1,12% до 0,36 лв. за брой на едро.

Цената на ориза отстъпва с 2,98% до 3,26 лв. за килограм, а тази на брашното тип 500 добавя 2,90% до 1,56 лв. за килограм.

Олиото поскъпва тази седмица

– с 4,53% до 3,23 на лв за литър. Надолу е цената на захарта – с 0,66% до 1,81 лв. за килограм. Зрелият фасул поскъпва – с 0,58% до 4,19 лв. за килограм, а лещата – с 0,95% до 4,24 лв. за килограм.