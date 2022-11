Най-мистериозният сериен килър: Убиецът хамелеон Тери Расмусен

В Америка върлува сериен килър. Десетки случаи на изчезнали или убити хора остават неразкрити. Детективите така и не успяват да свържат престъпленията с техния извършител. Самоличностите на престъпника са повече от жертвите, които оставя след себе си. Наричат го убиеца хамелеон.

На 10 ноември 1985 година двама братя ловуват в държавния парк „Беър Брук”, Ню Хемпшир. Единият от мъжете забелязва встрани от пътеката варел, търкалящ се в тревата. От него стърчат кости от крак. Незабавно е подаден сигнал в полицията. Криминалистите разкриват, че останките са на жена, на възраст около 23-33 години и на дете на около 11 години.

Петнайсет години по-късно е открит друг варел. Той съдържа останките на още две малки деца.

Десетилетия наред детективите издирват тяхната самоличност и убиеца им. Разследването в крайна сметка ще стигне до мъж на име Тери Расмусен. Безмилостен и коварен сериен убиец, използвал толкова много самоличности, че става известен като „Убиеца хамелеон”.

Началото на престъпната "кариера" на Хамелеона

Тери Педер Расмусен е роден в Колорадо на 23 декември 1943 година. Той живее във Финикс, Аризона, със семейството си. През 1968 г. се мести в Хаваи, където се жени. През 1969 г. Расмусен и съпругата му се връщат обратно в Аризона, където се раждат техните дъщери близначки през 1969 г. През 1970 година Тери Расмусен се квалифицира като електротехник. Семейството се мести в Редууд, Калифорния. Там се раждата третото им дете, а през 1972 г. фамилията се сдобива и с четвърти наследник. Семейството се разделя за кратко, но се събират отново и се преместват да живеят във Финикс. Именно там започва престъпната „кариера” на убиеца хамелеон.

Първата самоличност

В началото на 70-те години Тери Расмусен попада за пръв път зад решетките. Той е задържан в Аризона, а през юни 1975 г. е арестуван за нападение при утежняващи обстоятелства. Притеснена от криминалните му прояви, жена му го напуска и взима децата със себе си.

В края на 70-те години Расмусен се премества в Ню Хемпшир, използвайки фалшивото има „Боб Евънс”.

Младата майка Денис Бодин от Гофстаун, Ню Хемпшир, има сериозни финансови проблеми. През ноември 1981 година тя води 6-месечната си дъщеря при майка си за вечеря за Деня на благодарността. С нея на гости е и приятелят ѝ Боб Евънс. След вечерята тримата изчезват безследно. Майката на Денис решава, че тя може би е изчезнала с бебето си, за да избяга от дълговете си, пише Allthatsinteresting.

Watch 20/20 tonight! The Lady In the Fridge (Episode 2), will be mentioned on tonight’s episode, which features serial killer, Terry Rasmussen. Rasmussen had many aliases. One being ‘Bob Evans’, to which he was connected to the Bear Brook Murders AKA the Allenstown 4. Hit record! pic.twitter.com/vWHryOQ7EE — NW Nancy Drew (@naptimenancydrw) March 20, 2020

Тери, Боб, Гордън, Къртис, Лари...

През януари 1986 година в хотел Holiday Host RV Park в Скотс Вали, Калифорния, работа започва нов майстор и електротехник на име Гордън Дженсън. Мъжът води със себе си своята 5-годишна дъщеря Лиза. Никой не предполага, че това е Тери Расмусен, който отново променя своята самоличност, а детето, което представя за своя дъщеря, изобщо не е негово.

Той остава в хотела до юни същата година. Тогава предлага на възрастна двойка, която среща случайно, да осинови Лиза. Оставяйки детето за „пробен период” при новите ѝ родители, той изчезва без следа.

Щом мнимият баща изчезва, възрастната двойка кандидат-осиновители уведомява полицията. Детективите свалят отпечатъци на мнимия баща от работното му място. Следите съвпадат с отпечатъците на Къртис Майо Кимбъл (мъж, арестуван за шофиране в нетрезво състояние през 1985 г.).

So proud of the @WMUR9 team who put together a compelling documentary surrounding the remaining unidentified victim in the Bear Brook murders. Extremely humbled I got to play a part in this story. pic.twitter.com/0yjT13yvxf — Mike Cherry (@MikeCherryKCRA) June 30, 2022

Минават три години, през които полицията издирва Гордън Дженсън/ Къртис Майо Кимбъл за изоставяне на дете. Той е арестуван, осъден е на три години затвор, от които излежава само една. Освободен е предсрочно условно. Той нарушава гаранцията си още на следващия ден, изчезвайки за цели осем години.

На косъм да бъде заловен

През 1998 година Расмусен е спрян от полицията заради липса на застраховка на колата. Той е и без шофьорска книжка. Патрулният полицай не разбира за нарушеното условно освобождаване и шофьорът е пуснат да продължи по пътя си само с наложена глоба.

След тази случка Расмусен приема нова самоличност, той вече е Лари Ванър.

Разследването на убийството на жената и детето в парка "Беър Брук" буксува

Разследването на убийството на жената и детето в парка "Беър Брук", Ню Хемпшир, продължава да се разследва, но без успех към 2000 г.

Episode 36 is now LIVE! Join us this week for another “no edit” episode where we discuss the amazing recent development in the case of the Bear Brook Murders. Happy Listening 🎧 https://t.co/ZDwuTyIgXe! pic.twitter.com/s7VUPVSS8X — Talk More About That (@tmatpodcast) June 10, 2019

След толкова много години полицията все още не успява да разкрие дори самоличността на жертвите. Детектив, който се захваща с разследването по случая, решава да се върне на мястото, където е намерен варелът с костите на жената и детето. Криминалистът прави ужасяващо откритие. Едва на 100 ярда (91 метра) е намерен още един варел. В него са открити костите на две момичета, убити преди цели 15 години. Единият скелет е на дете на 2-3 години, а вторият е на бебе на около годинка, категорични са съдебните лекари. Труповете били увити с фолио, а причината за смъртта им е удар с твърд предмет.

Полицията ексхумира останките на жертвите, разкрити през 1985 г. в първия варел. Направена е ДНК експертиза. Става ясно, че жената, открита мъртва преди 15 години е майка на едно от момичетата, намерени във втория варел.

Художник-криминалист пресъздава външния вид на четирите жертви. Те стават известни като Четворката от Алънстаун.

Хамелеонът набелязва нова жертва

Междувременно Тери Расмусен се намира в Ричмънд, Калифорния, продължавайки да живее под фалшивото име Лари Ванър.

Лари излиза с млада химичка на име Юнсун Джун. През 2002 г. тя безследно изчезва. Приятелите и семейството на Джун посочват приятеля ѝ като възможна причина за изчезването ѝ. Те го смятат за странен. Следвайки тази гореща следа, полицаите викат на разпит Лари Ванър. Свалени са му отпечатъци, които съвпадат с Къртис Майо Кимбъл, който по това време се издирва за нарушаване на предсрочното си освобождаване по присъдата за изоставянето на детето си Лиза.

Полицията претърсва дома и гаража на Джун. В единия ъгъл на гаража криминалистите се натъкват на голяма купчина котешка тоалетна. Проверявайки съдържанието ѝ, детективите откриват крака на младата жена, обут с джапанка. През ноември 2002 г. Ванър/Кимбъл е арестуван за убийството на Джун и нарушаване на условното освобождаване. Осъден е на 15 години затвор.

Полицията дори не подозира, че в затвора се намира сериен убиец.

Първите разкрития

Направен е ДНК анализ на Кимбъл и дъщерята Лиза, която той изоставя през 1986 г. Оказва се, че двамата нямат роднинска връзка, а властите смятат, че момичето е отвлечено. Кимбъл отказва да разкрие коя е тя. През 2003 г. започва разследване за установяване на биологичното ѝ семейство.

Генетичният генеалог Барбара Рей-Вентър изследва ДНК на момичето, наречено Лиза, и проследява родословното ѝ дърво. Оказва се, че името ѝ всъщност е Доун и е дъщеря на една от многото приятелки на Расмусен - Денис Бодин. До ден днешен майката на „Лиза” не е открита, предполага се, че е била убита от Убиеца хамелеон още през 1981 г., задържайки дъщеря ѝ, измисляйки името Лиза.

„Убиецът хамелеон” умира в затвора през 2010 г. като Къртис Майо Кимбъл. Без изобщо да е бъде изправен пред правосъдието за убийствата, които е извършил.

Разплитането на случая с Четворката от Алънстаун

Четворката от Алънстаун остава неидентифицирана. ДНК на Кимбъл е сравнена с детето, открито във втория варел през 2000 г. Оказва се, че той е биологичен баща на жертвата.

През 2017 г. ДНК тест потвърждава, че Боб Евънс е Тери Педер Расмусен.

През 2019 г. е направен нов пробив в разследването. Открито е съобщение от 1999 г., с което жена търси малко дете на име Сара Макуотърс, изчезнало през 1978 г. Момичето е дъщеря на Марлиз Хъничър. Тя има две деца от двама различни бащи. Сара Макуотърс е малката, а нейната полусестра Мари Вон е по-голямата. Никой от семейството на Сара не бе чувал за нея, откакто майката Марлиз Хъничърч напуска Калифорния през 1978 г. с човек на име Расмусен.

Two steel barrels, each with two bodies, buried in a state park in New Hampshire. How using genealogy to solve the 'Bear Brook Murders' inspired a California detective hunting the 'Golden State Killer.' https://t.co/uwsJoExrqF — NYT National News (@NYTNational) May 7, 2018

За последно Марлиз Хъничърч е видяна, когато гостува на майка си в Ла Пуенте, Калифорния, около Деня на благодарността. Там самотната майка запознава семейството си с приятеля си Тери Расмусен, съобщава министерство на правосъдието на Ню Хемпшир.

„Не помня точно какво се случи”, казва Пола Хъджис, сестра на Марлиз Хъничърч, цитирана от ABC News.

„Разбрах, че Марлиз и майка ми са се скарали. Майка ми може да ѝ е казала нещо като: „Той е твърде стар за теб. Защо си с него?”, казва сестрата на Хъничърч и допълва, че всички заедно са си тръгнали и никога повече не са се обадили.

След направените ДНК-тестове трима от Четворката от Алънстаун вече имат имена. Това са майката Марлиз Хъничърч и нейните дъщери Мари Вон и Сара Макуотърс. Собствената биологична дъщеря на Расмусен от варела, открит през 2000 г., остава неидентифицирана.

С всяка изминала година полицията разкрива все повече детайли от убийствата, извършени от Тери Расмусен, но в историята има твърде много бели петна. Подвизавайки се под различна самоличност, убиецът хамелеон отвлича, мами и ликвидира хора в няколко американски щата. До ден днешен властите все още не могат потвърдят категорично, че той е извършителят и на други неразкрити убийства и случаи на безследно изчезнали хора.

