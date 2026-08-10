Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Н ай-малко 111 души загинаха, след като земетресение с магнитуд 7,4 разтърси Колумбия.
В западния колумбийски град Перейра жертвите са поне 18, съобщи кметът Маурисио Саласар, цитиран от АФП.
„Ситуацията е критична“, посочи Саласар пред радио „Каракол“.
Трусът е с епицентър в съседната провинция Чоко, според Колумбийската геоложка служба, като е усетен в по-голямата част от страната.
Властите съобщиха за щети и жертви в няколко града, включително Манисалес и Кали.
Земетресението, станало рано сутринта, е усетено също в Еквадор, Панама и Венецуела.
В колумбийската столица Богота хора са били евакуирани от сградите. Според властите няма опасност от цунами.
BREAKING: Reports of numerous structural collapses, and many injuries, after major earthquake in Columbia. pic.twitter.com/QQj3FXhJHZ— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) August 10, 2026
Губернаторът на провинция Чоко съобщи за сериозни разрушения в столицата Кибдо, където видеозаписи показват срутени сгради, като броят на жертвите там все още не е известен.
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Кметът на Кали Алехандро Едер съобщи за най-малко 20 срутени сгради и хора, останали под отломките. Размерът на щетите се оценява с помощта на дронове. Разрушения са регистрирани и в градове като Манисалес.
„Няма ток или мобилна връзка. Беше силно, наистина много силно. В дома ми паднаха различни неща“, разказа пред АФП 66-годишната Марта Естрада от района Ехе Кафетеро.
„Земетресението беше много, много силно“, посочи 29-годишната Валерия Поло от Богота.
Шест малки летища в западната част на Колумбия преустановиха работа, съобщиха от агенцията за гражданска авиация.
Кметът на Богота Карлос Галан заяви пред радио „Блу“, че щетите в столицата изглеждат ограничени до пукнатини по фасадите на къщи и сгради.
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Президентът Абелардо де ла Есприеля съобщи, че ще посети засегнатия от земетресението район.
В Богота хора са излезли по улиците по пижами, след като са прозвучали сирените за извънредни ситуации.
Припомняме, че през юни Венецуела беше разтърсена от две земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5, при които загинаха над 6000 души и бяха нанесени огромни материални щети.
#เกิดแผ่นดินไหว รุนแรงขนาด 7.4 ริกเตอร์ในโคลอมเบีย มีรายงานความเสียหายและผลกระทบ อาคารพังถล่ม#earthquake #columbia #แผ่นดินไหว https://t.co/I9aLBDtYjS @doxzillaworld pic.twitter.com/KCUEBVbJis— Next Step (@samrujlok) August 10, 2026