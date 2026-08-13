България

Нефтът за "Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември

Евгени Симеонов: "Лукойл“ не купува и няма да купува нефт от санкционирани дружества

Николай Киров Николай Киров

13 август 2026, 15:15
Нефтът за "Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември
Източник: БТА

Н ефтът за "Лукойл Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември, а в момента се водят преговори за доставките през октомври. Това каза особеният търговски управител на групата компании на „Лукойл“ в България Евгени Симеонов на пресконференция в Бургас. В брифинга участваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, както и неговият заместник Михаела Карадимова. 

"Така че нефт има, ще има, горива има и ще има", увери Симеонов, като посочи, че всички количества нефт се закупуват от световни гиганти. Той каза още, че "Лукойл“ не купува и няма да купува нефт от санкционирани дружества.

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"Никога не се е случвало това. Купуваме нефт само от световни гиганти“, заяви той. По думите на Симеонов преработката в рафинерията през последните два месеца е значително повишена. В началото на годината тя е била около 450 000 тона, като през юни е достигнала 527 000 тона, а през юли е била 560 000 тона преработен нефт. Симеонов посочи, че ликвидността на предприятието се подобрява и са преодолени рисковите сценарии за касови разриви. 

По думите му юли е бил най-добрият месец за "Лукойл Нефтохим Бургас“ през 2026 година, като плановете са били преизпълнени многократно. Той посочи и резултатите на "Лукойл България“, която по думите му отчита най-добрия месец в историята си за последните пет-шест години в България. Преизпълнението на плана е над 30 на сто.

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Симеонов коментира и цените на горивата в България. По думите му те се влияят от международните фактори, които влияят на цените в цяла Европа. Той посочи, че заради геополитическата ситуация много рафинерии в Близкия изток и Персийския залив не функционират, което води до дефицити на течни горива в Европа и по света. Особеният търговски управител подчерта, че цените се определят от плац плюс премия, като се отчитат и производствените разходи, които през последните месеци са значително завишени. Симеонов заяви, че в момента надценката, с която работят компаниите на "Лукойл“, е минимална.

"Ние успяваме да поддържаме приемливи цени на горивата в България, които очакваме в следващите месеци да се понижат“, каза той и допълни, че не се очаква шоково поскъпване на горивата у нас и че това е било избегнато. Симеонов даде за пример цените в съседните държави Румъния и Гърция, където по думите му дизелът отдавна е преминал 2 евро.

Той посочи, че очаква подобрение на положението с цените през септември и нормализиране на пазарите на горива.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Станимир Димитров    
цени на горивата доставки на нефт Евгени Симеонов
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