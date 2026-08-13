Парис Джексън разкри истината за детството си с Майкъл Джексън и битката с пороците

Д ъщерята на Краля на попа Майкъл Джексън – Парис, направи редки и изключително откровени разкрития за ранните си години, строгите правила в легендарното имение „Невърленд“ и тежкия си път към трезвеността. 28-годишният модел и актриса бе специален гост в популярния подкаст „Call Her Daddy“, пише Page Six.

Парис разказва, че въпреки огромното богатство на баща ѝ, ежедневието ѝ е било подчинено на строг режим. Тя пояснява, че не е израснала изцяло в Невърленд, но е прекарала там първите години от живота си.

„Беше ни абсолютно ясно заявено, че всички атракциони там не са за нас и не са наша собственост. Те бяха за деца в неравностойно положение и за терминално болни малчугани, които не можеха да отидат в Дисниленд“, споделя тя.

Без телевизия, маски на лицето и строга дисциплина

Paris Jackson lifts lid on super secretive childhood with dad Michael https://t.co/b4rFBTb72g pic.twitter.com/6BYs2IhKPu — New York Post (@nypost) August 12, 2026

Парис и нейните братя – Принс (29 г.) и Биги (24 г.), са получавали право на забавления само през уикенда и то при условие, че първо изпълнят всичките си домашни задължения и сметки за училище.

Без филми през седмицата: На децата не е било позволено да гледат телевизия, освен ако не са я използвали за учение (напр. изучаване на кино с изключен звук).

На децата не е било позволено да гледат телевизия, освен ако не са я използвали за учение (напр. изучаване на кино с изключен звук). Маските за лице: Покриването на лицата им при излизане на обществени места е било с цел защита. „Казваха ни: „Ако го направите сега, после ще можете да отидете на заведение за игра и да бъдете нормални деца, защото никой няма да знае кои сте.“

Описвайки баща си, който почина през 2009 г., когато тя беше едва на 11 години, Парис споделя: „Той беше наистина забавен човек и моят най-добър приятел. Аз бях неговата малка принцеса“.

Битката с наркотиците и пълното рестартиране

Загубата на баща ѝ се превръща в огромен шок, който я хвърля в сблъсък с реалния свят без социални умения. Търсенето на утеха извън себе си започва още на 7-8 годишна възраст, а в 8-ми клас тя вече страда от сериозна зависимост към наркотиците, опитвайки се да потуши вътрешната си тревожност и неудовлетвореност.

Днес Парис е напълно трезва от първата седмица на 2020 г., след като достига „дъното“.

През изминалата година тя развали годежа си с Джъстин Лонг и предприе пълно емоционално пречистване:

„Преминах през пълен и неудобен детокс – избягвах флиртове, продължителни прегръдки и дори по-дълъг контакт с очите, за да рестартирам живота си“.

Днес дъщерята на Майкъл Джексън споделя с облекчение, че най-накрая е подредила приоритетите си и изминалата година е била най-добрата в целия ѝ живот.