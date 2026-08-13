Промяна до неузнаваемост: Нина Добрев стана блондинка

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Х оливудската актриса с български корени Нина Добрев изненада почитателите си с драстична промяна във визията. 37-годишната звезда дебютира с руса коса в Instagram, споделяйки първи кадри от снимачната площадка на новата си романтична комедия „It Happened One Summer“, съобщи People.

*Видеото е архивно: Нина Добрев пострада при инцидент с мотоциклет

Филмът е адаптация по едноименния бестселър на Ню Йорк Таймс от Теса Бейли.

„Запознайте се с Пайпър 💁🏼‍♀️ Оказва се, че блондинките наистина се забавляват повече…“, написа Добрев под серия от снимки, на които влиза в ролята на светската красавица Пайпър Белинджър.

На първия кадър звездата от „Дневниците на вампира“ позира пред огледалото в гримьорната, показвайки новия си цвят коса. Тя сподели и снимки на екранния си partner – актьора Тайлър Хеклин, който играе рибаря Брендън Тагарт, както и кадър зад кулисите, на който позира по розово бельо и дантелени пижамени шорти.

Засега не е напълно ясно дали актрисата наистина е боядисала емблематичната си кестенява коса, или използва перука за ролята. В Story обаче тя загатна: „Никога не съм мислила, че ще бъда блондинка. Никога не казвай никогда…“

История за светска дама и секси рибар

Филмът проследява историята на богатата светска красавица Пайпър (Нина Добрев), която след поредица от изцепки е лишена от издръжка от семейството си и е изпратена в изгнание в малко крайбрежно рибарско градче. Там тя бързо влиза в сблъсък с грубоватия, но привлекателен местен капитан Брендън Тагарт (Тайлър Хеклин), който е убеден, че тя няма да издържи и седмица.

Към актьорския състав наскоро се присъедини и звездата от „Sex Lives of College Girls“ Гавин Ледърууд, който играе най-добрия приятел на Брендън. Режисьорът на лентата Питър Хъчингс сподели пред The Hollywood Reporter, че Ледърууд е бил „липсващото парче от пъзела“ и че химията между актьорите е невероятна.

Книгата се превърна в глобален феномен в социалната мрежа TikTok (BookTok) с над 2 милиона продадени копия в САЩ.

Снимките на филмовата адаптация в момента протичат с пълна сила в Ню Йорк.