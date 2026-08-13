България

Пулев: Предотвратихме крах и хаос и спряхме шоковото покачване на цените

Пулев: Правителството работи неуморно и в правилната посока

Николай Киров Николай Киров

13 август 2026, 16:12
Пулев: Предотвратихме крах и хаос и спряхме шоковото покачване на цените
Източник: БТА

 

е само, че не е пожелателно, ние вече изпълняваме много голяма част от приоритетите, които са заложени в нея, каза той.

Като акцент в работата на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията той посочи преструктурирането на министерството и състава на Министерския съвет, с което са консолидирани инвестиционните политики. Обособен е и център за взаимодействие със стратегически партньори, както и централно координационно звено, което цели да осигури бърза административна подкрепа и бърза писта за стратегически производства с добавена стойност. Всичките тези неща вече са направени, заяви Пулев.

Сред изпълнените приоритети той посочи и осигуряването на устойчивост и предсказуемост на пазара на горива. "Направихме нужните изменения в редица стъпки, така че да предотвратим един крах и един хаос в страната и да спрем шоковото покачване на цените", подчерта вицепремиерът. По думите му правителството е готово не само да се отчете по управленската програма, но и да говори за изпълнението на заложените в нея приоритети.

Като ключова реформа вицепремиерът посочи публично-частните партньорства. Целта е да бъде мобилизиран частният капитал в синхрон с по-ефективното управление на европейските средства и да бъде създадена нова конкурентна рамка за публично-частни партньорства. Проектът за законови промени ще бъде внесен за обсъждане в Народното събрание още този месец, каза той. Пулев свърза реформата с необходимостта от подобряване на инфраструктурата, като посочи, че е пътувал от Варна до Бургас за три часа и половина.

"Няма как да стимулираме растежа, регионите, да насърчаваме инвестиции, ако нямаме пътна инфраструктура“, каза той. Една от конкретните стъпки, заложени в управленската програма на правителството, е създаването на конкурентно и ефективно публично-частно партньорство като рамка за развитие на пътната инфраструктура. Правителството иска да сложи край на инхаус процедурите, каза вицепремиерът.

В отговор на втори въпрос за сега действащото законодателство за публично-частните партньорства Пулев уточни, че става въпрос за изготвянто на изцяло нов проектозакон, а не за промени в закона за концесиите. Концесиите са само една форма на публично-частни партньорства, каза той и допълни, че публично-частните партньорства са били премахнати от закона за концесиите по време на управлението на Бойко Борисов. Целта на новата нормативна база е да бъде мобилизиран частен капитал и да бъде възстановен икономическият баланс между инвеститорите и държавата.

В края на този месец проектът ще бъде подложен на обществено обсъждане, за да бъде получена обратна връзка от всички заинтересовани страни, каза още министърът на икономиката, инвестициите и индустрията. Той призова за търпение, като посочи, че за три месеца не могат да бъдат преодолени дефицити за десетилетия, но правителството работи неуморно и в правилната посока.

"Направихме нужните изменения в редица стъпки, така че да предотвратим един крах и един хаос в страната и да спрем шоковото покачване на цените".

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев на пресконференция в Бургас.

"Ние вече изпълняваме много голяма част от приоритетите, които са заложени в нея", подчерта той за управленската програма на правителството.

Като акцент в работата на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията той посочи преструктурирането на министерството и състава на Министерския съвет, с което са консолидирани инвестиционните политики.

"Обособен е и център за взаимодействие със стратегически партньори, както и централно координационно звено, което цели да осигури бърза административна подкрепа и бърза писта за стратегически производства с добавена стойност. Всичките тези неща вече са направени", каза Пулев.

Сред изпълнените приоритети той отчете осигуряването на устойчивост и предсказуемост на пазара на горива. 

Премиерът: Държавата трябва да отвори вратата за частните инвеститори

По думите му правителството е готово не само да се отчете по управленската програма, но и да говори за изпълнението на заложените в нея приоритети.

Като ключова реформа вицепремиерът посочи публично-частните партньорства.

"Целта е да бъде мобилизиран частният капитал в синхрон с по-ефективното управление на европейските средства и да бъде създадена нова конкурентна рамка за публично-частни партньорства. Проектът за законови промени ще бъде внесен за обсъждане в Народното събрание още този месец", поясни Пулев и свърза реформата с необходимостта от подобряване на инфраструктурата, като посочи, че е пътувал от Варна до Бургас за три часа и половина.

Правителството и търговските камари с общ план за повече инвестиции в България

"Няма как да стимулираме растежа, регионите, да насърчаваме инвестиции, ако нямаме пътна инфраструктура. Една от конкретните стъпки, заложени в управленската програма на правителството, е създаването на конкурентно и ефективно публично-частно партньорство като рамка за развитие на пътната инфраструктура. Правителството иска да сложи край на инхаус процедурите", каза вицепремиерът.

В отговор на втори въпрос за сега действащото законодателство за публично-частните партньорства Пулев уточни, че става въпрос за изцяло нов закон.

"Концесиите са само една форма на публично-частни партньорства", заяви той и допълни, че публично-частните партньорства са били премахнати от закона за концесиите по време на управлението на Бойко Борисов.

"Целта на новата нормативна база е да бъде мобилизиран частен капитал и да бъде възстановен икономическият баланс между инвеститорите и държавата. В края на този месец проектът ще бъде подложен на обществено обсъждане, за да бъде получена обратна връзка от всички заинтересовани страни", каза министърът на икономиката, инвестициите и индустрията.

Той призова за търпение, като посочи, че за три месеца не могат да бъдат преодолени дефицити за десетилетия, но правителството работи неуморно и в правилната посока.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Станимир Димитров    
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