Русия обяви за издирване сина на Робърт Ф. Кенеди - младши

К онър Кенеди, синът на министъра на здравеопазването на САЩ Робърт Ф. Кенеди-младши, е обявен за издирван в Русия по обвинение, че е участвал във войната в Украйна. Съответните документи са подадени в Московския градски съд, предава "Индипендънт".

В Русия Конър Кенеди е обявен за "чуждестранен наемник“. В случай на задържане го грозят от седем до десет години лишаване от свобода, предава "Фокус".

Русия иска 7 години затвор за американец, обвинен в наемническа дейност

Според руската прокуратура 32-годишният Конър Кенеди заявил, че е "бил готов да умре“ в Украйна, когато се е присъединил към редиците на Международния легион през 2022 г. През октомври 2022 г. той публично съобщи, че е воювал на страната на Украйна през първите месеци на войната.

"Бях дълбоко развълнуван от това, което се случваше в Украйна през последната година. Исках да помогна. Когато чух за Международния легион на Украйна, разбрах, че ще замина там, и на следващия ден отидох в посолството, за да се запиша“, написа самият Конър тогава в социалните мрежи.

Русия осъди 72-годишен мъж, обвинен в наемническа дейност (СНИМКИ/ВИДЕО)

Кенеди също така разказа, че е споделил истинското си име само с един човек в САЩ, където се намира, и с един човек в Украйна, за да не се тревожат семейството и приятелите му. Той не е искал да се отнасят към него по различен начин от другите войници в украинската армия.

Според законодателството на Украйна използването на чуждестранни наемници е престъпление, така че доброволците от други страни подписват договори като обикновени войници.