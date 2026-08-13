Безпрецедентни дъждове в Япония, обявиха най-висока степен на тревога

Б езпрецедентни проливни валежи връхлетяха източната част на Япония, като предизвикаха свлачища, прекъсвания на електрозахранването и накараха метеорологичните власти да обявят най-висока степен на тревога, предаде "Франс прес".

Кадри, излъчени от японската телевизия, показаха автомобили, потопени във вода в жилищен квартал на град Кашива.

Current visuals from Chiba City (千葉市), Chiba Prefecture, Japan.



Level 5 Torrential Rain Warning just issued for Chiba. pic.twitter.com/mFKHzrZ2qn — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 13, 2026

„Навлизаме в период на валежи с безпрецедентен интензитет“, заяви представител на Японската метеорологична агенция на пресконференция.

Той призова жителите на засегнатите райони незабавно да потърсят безопасно място и предупреди, че може да са изложени на опасност.

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Агенцията издаде предупреждения за проливни дъждове от пето ниво, най-високата степен на тревога, за повече от десет града.

По данни на Агенцията за управление при бедствия над 100 000 домакинства, основно в префектура Чиба, както и в Ибараки и Сайтама, са получили препоръка за евакуация.

Източник: EPA/БГНЕС

Стотици хора се струпаха на гарата в Чиба след спирането на железопътния трафик. Според данни на метеорологичната агенция, цитирани от телевизията, в град Сакура, също в префектура Чиба, са паднали около 100 милиметра дъжд само за един час до 21:00 ч. местно време.

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Бурите оставиха без електричество повече от 10 000 домакинства в региона. На властите са докладвани и свлачища, кални потоци и наводнени жилища в няколко населени места в Чиба.

„Всичко стана внезапно и беше пълна изненада. Нямаме ток и се тревожа дали ще мога да отворя магазина си през следващите дни“, заяви жителка на град Ичикава.

Според учените причинените от човешката дейност климатични промени правят екстремните метеорологични явления по-чести, по-продължителни и по-интензивни, посочва АФП.