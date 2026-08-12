Задържаха наркодилър в София с бебе в колата

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П ри специализирана акция на полицията тази в столичния квартал „Гео Милев“ е задържан 39-годишен мъж, разпространявал наркотици, с детето му задната седалка.

Това съобщи на извънреден брифинг зам.-началникът на Първо районно управление комисар Георги Гечев, предаде NOVA.

Криминалистите са влезли в следите на пласьора след получен оперативен сигнал за продажба на дрога в района. При извършения арест и последвалия обиск на скъпия автомобил на мъжа са намерени и конфискувани голямо количество различни наркотици - марихуана, амфетамини и кокаин, подготвени за продажба.

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Потресаващият детайл в случая е, че по време на претърсването в колата е намерено и невръстно 4-месечно бебе.

За случая са уведомени социалните служби и отдел „Закрила на детето“.

Майката на детето е открита. Към момента тя е заедно с бебето и твърди, че не е знаела, че в автомобила има наркотични вещества.

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По информация на полицията, задържаният мъж до този момент няма регистрирани криминални прояви.