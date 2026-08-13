13 август 2001: Хитрият ход на КСМ, който остава незабелязан преди 11 септември

11 септември 2001 година, когато бе атакувано сърцето на Америка

Ключов пропуск преди 11 септември: въпреки че КСМ вече е бил известен на американските служби като заподозрян терорист и е свързван с Бин Ладен, през юни 2001 г. той успява да получи американска виза под фалшива самоличност.

Разузнаването е разполагало с информация за връзките му с „Ал Кайда“, планове за използване на самолети като оръжия и изпращането на терористи в САЩ, но основно го е разглеждало като мишена за залавяне, без да проследи достатъчно дейността и ролята му в организацията.

По-късно става ясно, че КСМ е бил ключов координатор на атентатите от 11 септември - наставлявал е членове на Хамбургската клетка и е ръководил дистанционно финансовата и логистичната подготовка; собствената му роля е установена едва повече от година след атентатите.

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13 август 2001 г.: Халид Шейх Мохамед (KSM), водещият оперативен планировчик на „Ал Кайда“ и смятан за организатор на атентатите от 11 септември, подава заявление за австралийска виза с фалшив саудитски паспорт, издаден на чуждо име.

Впоследствие получава визата, но не я използва. Под същия псевдоним, Абдулрахман ал Гамди, и със същия фалшив саудитски паспорт той кандидатства и получава американска виза B-1/B-2 (за бизнес и туризъм) на 23 юни.

КСМ, пакистански гражданин, израснал в Кувейт, идва в САЩ, за да учи, и през 1986 г. завършва North Carolina Agricultural and Technical State University. След това участва в джихада срещу Съветския съюз в Афганистан, където се запознава с младия Осама бин Ладен.

След завръщането си в Пакистан след съветското поражение две години по-късно той става наставник и организатор на редица заговори и нападения. Сред тях са свързаните с атентата срещу Световния търговски център през 1993 г. и последвалия заговор във Филипините, също с участието на Рамзи Юсеф, основния организатор на нюйоркския атентат. Планът предвиждал поставяне на бомби в пътнически самолети и взривяването им във въздуха.

Във Филипините той използва псевдонима Абдулрахман и след залавянето на Рамзи Юсеф през 1995 г. самоличността му очевидно не е разкрита.

Но самоличността му като Халид Шейх Мохамед вече е известна и през 1996 г., въз основа на показания на участници във филипинския заговор и паричен превод към Юсеф, той е обвинен от федералното обвинение в Южния окръг на Ню Йорк в терористичен заговор.

Още по-удивително е, че същата година ФБР и ЦРУ правят опит да го заловят в Катар, операция, в която лично участва директорът на ФБР Луис Фрий. Очевидно катарски представители предупреждават КСМ и той успява да избяга. След това е включен в американския списък TIPOFF за наблюдение.

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Но впоследствие той сякаш е забравен.

Псевдонимът Абдулрахман очевидно оцелява при разследванията на голямото жури и разпитите на американското разузнаване на Рамзи Юсеф и други заподозрени. Халид Шейх Мохамед, въпреки запомнящия се прякор „KSM“, използван от анализаторите по време на опита за залавянето му, така и не се превръща в широко известен терорист.

Без знанието на американското разузнаване КСМ става „учител“ на тримата от Хамбургската клетка, Мохамед Ата, Марван ал-Шехи и Зияд Джара – по отношение на оперативната сигурност и подготовката им в САЩ, продължила година и половина. До 11 септември той ръководи и координира от разстояние финансовия и логистичния екип, който подпомага операцията със самолетите.

И тук историята става още по-странна.

На 23 юни 2001 г. КСМ, представящ се като Абдулрахман ал Гамди и използващ абсолютно същия паспорт, който е представил пред австралийските власти, получава американска виза B-1/B-2.

В разгара на тревогата през юли 2001 г. за възможен терористичен удар срещу САЩ никой в Държавния департамент, имиграционните служби, ФБР или разузнавателната общност не забелязва това.

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Според частично разсекретеното свръхсекретно съвместно разследване на Конгреса за действията на разузнавателната общност преди и след атентатите от 11 септември:

„Преди 11 септември разузнавателната общност разполагаше с информация, свързваща Халид Шейх Мохамед с Бин Ладен, с терористични планове за използване на самолети като оръжия и с терористична дейност в Съединените щати.“

Въпреки това разузнаването го било превърнало основно в мишена за залавяне, след като бил обвинен през 1996 г. заради заговора „Божинка“ във Филипините. В резултат на това вниманието било насочено предимно към местонахождението му, а не към неговата дейност и ролята му в йерархията на „Ал Кайда“.

Съвместното разследване критикува разузнавателната общност и за това, че не е осъзнала значението на информацията от юни 2001 г., според която КСМ активно изпращал терористи в САЩ и улеснявал дейността им след пристигането им.

Не били предприети специални разузнавателни действия за събиране на информация за КСМ, която би могла да помогне за разбирането на плановете и намеренията на „Ал Кайда“.

В резултат на това ролята на КСМ в атентатите била разкрита повече от година след 11 септември, откритие, което самото съвместно разследване определя като „изненада за разузнавателната общност“.

Чуждестранен враг „правел всичко възможно да свали самолет на коалицията“, казва говорител на Пентагона. Той обаче нямал предвид Осама бин Ладен.