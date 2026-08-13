Взрив в Ротердам, загинал и ранени

Е дин човек загина, а няколко са ранени при взрив в складово съоръжение за петролни продукти в пристанището на Ротердам, съобщи полицията в Нидерландия. Причината за инцидента засега не е установена и се разследва, предава "Ройтерс".

Взривът е избухнал около 11:30 часа местно време (12:30 часа българско). Според говорител на компанията за търговия с енергийни суровини "Гънвор" инцидентът е станал по време на дейности по поддръжката на резервоар за съхранение.

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От полицията заявиха, че на този етап няма непосредствени признаци за саботаж, но всички възможни версии се проверяват.

Пристанището на Ротердам е най-голямото в Европа и включва петролни рафинерии, терминали за втечнен природен газ и множество нефтохимически съоръжения.

От "Шел" съобщиха, че взривът не е засегнал операциите на компанията в пристанището. По информация на пристанищните власти терминалите за втечнен природен газ също не са били засегнати.

Междувременно всички звена на рафинерията на "Ексон Мобил" в Ротердам, която има капацитет от 191 000 барела дневно, са били спрени заради прекъсване на електрозахранването.

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Пристанищните власти уточниха, че между взрива и прекъсването на електрозахранването няма връзка.