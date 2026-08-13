Украйна извади от строя още две руски рафинерии

Г енералният щаб на украинската армия обяви днес, че е ударена петролна рафинерия и петролен комплекс в руската Република Башкортостан, при което е възникнал пожар, предаде "Ройтерс".

Комплексът се намира на около 1300 км от границата на Русия с Украйна и че от него се доставя гориво за руската армия, посочват от украинското командване.

Украйна удари дълбоко в Русия, порази рафинерия в Башкортостан

По-рано бе съобщено за удар и по обект на руската компания "Уайлдберис" в Башкортостан.

Освен това петролна рафинерия в руския град Орск, която бе поразена от украински дрон преди два дни, е напълно затворена и ремонтът може да отнеме до шест месеца, заяви днес губернаторът на Оренбургска област Евгений Солнцев.

Украйна удари най-голямата петролна рафинерия в Русия

Губернаторът предупреди, че това може да се отрази неблагоприятно на снабдяването с горива за гражданите.

"Подготвяме се за най-лошия сценария и ще трябва да разчитаме на доставки на гориво, които се внасят извън областта", поясни Солнцев.

Украйна засили тази година атаките си срещу руски петролно рафинерии, което доведе до масов недостиг на гориво в Русия.

Според данните на украинската армия от юли 2026 г., успешните удари са успели трайно или временно да изведат от строя около 40% от руския рафиниращ капацитет.