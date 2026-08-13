Разкриха защо Тръмп се е измъкнал инкогнито от Анкара

Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета си в Турция заради заплаха

Р ешението на президента на САЩ Доналд Тръмп да се измъкне незабелязано от Air Force One на борда на камион за кетъринг и да използва военен самолет, за да излети от Турция миналия месец, е било мотивирано от опасения, че ирански агенти са могли да използват преносима ракета, за да свалят президентския лайнер във въздуха.

Неидентифицирано лице е било забелязано с преносим зенитно-ракетен комплекс в близост до годишната среща на върха на държавните глави от НАТО в Анкара, а американското разузнаване е научило, че Иран е проследил информация за това на кой етаж в хотела е отседнал Тръмп, съобщава The New York Times.

Тръмп потвърди, че е сменил тайно самолета си в Турция заради заплаха

Други медии, включително CNN, потвърдиха, че именно заплахата от преносима ракета е наложила тайната смяна.

Подробностите около иранската заплаха за живота на Тръмп бяха описани от представители на властите, след като във вторник вечерта президентът потвърди пред журналисти тайната операция.

„Водя се по Сикрет Сървис и армията. Те поискаха да пътувам с друг полет, с друг самолет от съображения за сигурност. Искаха да го направя и аз го направих. Направих това, което ми казаха“, заяви Тръмп пред медиите.

The Washington Post разкри в понеделник вечерта, че Тръмп е използва по-малък военен самолет, за да напусне Турция на 8 юли, след като бе фотографиран да се качва на Air Force One — като журналистите и много от висшите му съветници на борда на президентския самолет изобщо не са подозирали за бързо организираната рокада.

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Финансовият министър Скот Бесент, държавният секретар Марко Рубио и директорът по комуникациите на Белия дом Стивън Чънг са останали на борда на Air Force One, който е служил за примамка, докато военният министър Пийт Хегсет и заместник-началникът на кабинета Дан Скавино са се присъединили към Тръмп на борда на по-малкия самолет.

Американски изтребители са били във въздуха, за да охраняват и двата самолета.

По-рано същия ден Тръмп обяви, че е изпратил по-новата версия на Air Force One (дарение от Катар) от Анкара преди заминаването си, за да позволи на американски войници, базирани в Обединеното кралство, да разгледат самолета.

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Първоначално се смяташе, че това решение е мотивирано от факта, че по-старият модел на Air Force One разполага с по-усъвършенствани технологии за противоракетна защита — след като Тръмп прекара деня в споменаване на интереса на Техеран да го ликвидира, докато в цялата Ислямска република се появиха големи плакати, призоваващи за смъртта му.

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Има известен прецедент за хитрото използване на друг самолет от страна на американски президент. През 2000 г. тогавашният президент Бил Клинтън пристигна инкогнито в Пакистан на борда на друг лайнер, макар че някои журналисти бяха уведомени предварително и маневрата бе разкрита веднага след кацането му.

Белият дом не е отговорило на запитването на The Post за коментар относно конкретната заплаха в Анкара, уточняват от изданието.