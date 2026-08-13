Свят

Иранци се подиграха на Тръмп - уплашил се от Иран

"Унижение" за американския лидер

Николай Киров Николай Киров

13 август 2026, 16:52
Иранци се подиграха на Тръмп - уплашил се от Иран
Източник: AP/БТА

И рански държавни медии се присмиват на американския президент Доналд Тръмп, след като се появиха нови подробности във връзка с това, че тайно е сменил самолета при посещение миналия месец в Турция, предаде "Ройтерс".

Според иранските медии това показва страха на Тръмп от мощта на Иран.

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"Тръмп отново, с новия си скандал, стана водеща тема в американските медии тези дни. Скандал, който се зароди от страха от иранската военна мощ - мощ, която накара Тръмп миналия месец, по време на връщане от Турция, тайно да смени самолета си", каза водещ по държавната телевизия, като заяви, че този епизод е станал "унижение" за американския лидер.

Опасения, че президентският самолет "Еър форс уан" може да стане обект на нападение с ръчен гранатомет, са накарали Сикрет сървис - службата, която отговаря за сигурността на американския президент, да прехвърли Тръмп в по-малък правителствен самолет.

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Опасенията са възникнали в последния ден от престоя на Тръмп в турската столица Анкара, където се състоя среща на лидерите на страните от НАТО. Сикрет сървис са оценили риска като действителен и непосредствен.

По-рано "Ню Йорк таймс" писа, че американски представители са били разтревожени да узнаят, че Иран знае къде е отседнал Тръмп в Анкара, включително и точния етаж на хотела, в който се е намирал.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Божидар Захариев    
Доналд Тръмп Иран Турция
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