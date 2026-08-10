Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

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М осква бърза с котрамерки, след като Илон Мъск спря достъпа на руската армия до спътниковата интернет услуга Starlink, което даде голямо тактическо предимство на Украйна на фронта. Видеото е архивно.

Русия разполага нискоорбиталната спътникова система ''Рассвет'', пряк аналог на Starlink, с темпове, които изпреварват първоначалните графици.Това съобщи заместник-началникът на Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната на Украйна генерал-майор Вадим Скибицки в интервю пред РБК-Украйна, предава "Фокус".

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По думите на генерал Скибицки Москва вече е предприела конкретни практически стъпки:

''Москва внедрява ''Рассвет'' - всъщност руския аналог на системата Starlink. Те започнаха да ги изстрелват много по-бързо от предвиденото в плановете им'', подчертава Скибицки.

Представителят на украинското разузнаване припомни, че през март 2026 г. Руската федерация вече е изстреляла 16 спътника в ниска околоземна орбита. Според одобрената програма Русия планира да изведе общо 292 спътника до 2027 г., като целта е до 2035 г. техният брой да достигне 924.

В момента сателитите на руската компания "Бюро 1440“ осигуряват поне два ''комуникационни прозореца'' дневно над територията на Украйна, всеки от които продължава малко над един час.

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''Засега те могат да работят фрагментарно, когато спътникът преминава над нашата територия. Когато руснаците изстрелят пълноценна група спътници, тази система ще работи като Starlink. И вече обсъждаме как да се справим с това'', поясни Скибицки.

Разгъването на системата ''Рассвет'' в пълен мащаб би дало на руските въоръжени сили независима, високоскоростна и устойчива на смущения комуникационна мрежа за управление на войските и бойните системи на фронта.