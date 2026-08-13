Влак дерайлира в Англия, има пострадали

В лак дерайлира близо до град Люис в Югоизточна Англия, съобщи Британската транспортна полиция.
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На мястото са изпратени полиция, парамедици и пожарникари. Обявен е сериозен инцидент, след като три вагона са се обърнали този следобед.
Двама души са сериозно ранени, а девет са по-леко пострадали.
Влак дерайлира в Англия, има ранени
„Наши служители са на място близо до железопътна гара Люис след сигнал за дерайлирал влак“, съобщиха от Британската транспортна полиция в X.
A major incident has been declared after three carriages of a train derailed close to Lewes this afternoon.— British Transport Police (@BTP) August 13, 2026
Two people have been seriously injured, and nine people are less seriously injured.
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