"Бях готова да оставя кариерата си заради него": Никол Кидман с откровения за Том Круз

Глас от отвъдното: Звукът на 3000 години, който побърка света и отключи легенди

А встралийската звезда Никол Кидман направи редки и откровени разкрития за брака си с Том Круз. В интервю за британското издание на списание Vogue 59-годишната актриса призна, че преди 35 години без колебание е поставила любовта пред холивудската си кариера, пише Page Six.

Кидман се омъжи за Круз едва 23-годишна, като в онзи момент той вече бе една от най-големите звезди на планетата.

„Просто се влюбихме лудо и беше толкова просто. Помня как хората ми казваха: „Това наистина ще навреди на кариерата ти“. Аз обаче им отговарях: „Не ми пука. Влюбена съм и искам да се омъжа. Нима не трябва да се омъжа за мъжа, когото обичам? Разбира се, че бих хвърлила кариерата си на боклука. Не ме е грижа“, спомня си носителката на „Оскар“.

Двамата се запознават на снимачната площадка на филма „Дни на грохот“ и сключват брак на Бъдни вечер през 1990 г. Бракът им продължи до 2001 г., като през това време осиновиха две деца – Изабела и Конър.

Nicole Kidman confesses she was willing to throw ‘career away’ after marrying Tom Cruise at 23 https://t.co/hwsNY70u0o pic.twitter.com/m0O95DfazA — New York Post (@nypost) August 13, 2026

Бягство в актьорството след развода

След разпадането на брака им, Кидман се потопи изцяло в работата си, за да преодолее болката, което доведе до най-големите ѝ професионални успехи с филми като „Мулен Руж“.

„Не бях в състояние да се справя с реалността в личния си живот. Като актьор обаче имаш тази прекрасна възможност да се изгубиш в чужд живот и да бъдеш някой друг за известно време“, бе споделила преди време актрисата.

Вторият развод и „новото начало“

След Том Круз, Никол Кидман откри любовта в лицето на кънтри певеца Кийт Ърбан, с когото сключи брак през 2006 г. Двамата имат две дъщери – Съндърс Роуз и Фейт Маргарет. Връзката им обаче приключи след почти две десетилетия, а разводът им бе финализиран в началото на тази година.

Пред British Vogue Кидман сравнява двата си развода и признава, че вторият път не е по-лесен: „Всичко е ново. Всеки един път! Правиш всички тези планове, имаш идеали какъв ще бъде животът ти, а след това той просто... не е такъв. Трябва да се настроиш. Адаптираш се“.

Въпреки обратите на съдбата, актрисата, за която се говори, че в момента има връзка с инвеститора Майкъл Райнщайн, е категорична, че продължава да бъде отворена за любовта и приема този нов етап от живота си с отворено сърце.