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Икономисти очакват ЕЦБ да вдигне лихвите през септември

83% от анкетираните прогнозират депозитната лихва да достигне 2,50%

Маргарита Костадинова

13 август 2026, 15:24
Икономисти очакват ЕЦБ да вдигне лихвите през септември
Повечето икономисти очакват още едно повишение на лихвите на ЕЦБ, докато инфлацията остава над целта от 2%.   
Източник: iStock

Е вропейската централна банка се очаква да повиши лихвите още веднъж през септември, след което да ги задържи без промяна поне до средата на 2027 г. Това показва проучване на Reuters сред икономисти.

Очакванията за ново затягане на паричната политика се засилват заради по-високата инфлация и поскъпването на енергията. Инфлацията в еврозоната достигна 2,9% и остава над целта на ЕЦБ от 2%.

83% очакват ново увеличение през септември

Според проучването, проведено между 10 и 13 август, 57 от 69 анкетирани икономисти, или 83%, очакват през септември ЕЦБ да увеличи депозитната си лихва с 0,25 процентни пункта – до 2,50%.

Подкрепата за подобен сценарий се увеличава. Преди заседанието на ЕЦБ през юли такова повишение са очаквали 72% от анкетираните, а през юни – около 65%.

ЕЦБ е „на път към политическа грешка“

ЕЦБ вече повиши основните си лихви през юни, а през юли ги остави без промяна.

Енергията държи инфлацията нагоре

Зад очакванията за ново увеличение стоят най-вече високите цени на енергията.

Продължаващият конфликт между САЩ и Иран държи цената на петрола около 25% над нивата отпреди началото му, което допринася за по-силен инфлационен натиск в еврозоната.

Икономистите виждат риск по-високите енергийни разходи постепенно да се прехвърлят и върху други стоки, услуги и заплати. Това е един от аргументите в полза на още едно повишение на лихвите.

Лихвата може да остане на 2,50% и през 2027 г.

Около 80% от анкетираните икономисти очакват депозитната лихва да приключи 2026 г. на ниво от 2,50%.

Според 63% тя ще остане на това равнище поне до третото тримесечие на 2027 г.

Ако прогнозата се сбъдне, настоящият цикъл на повишаване на лихвите ще бъде най-краткият за ЕЦБ от 2011 г., когато централната банка също повиши лихвите два пъти на фона на енергиен ценови шок.

Прогнозите за инфлацията отново се повишават

Икономистите повишиха прогнозите си за инфлацията през втората половина на годината.

ЕЦБ остави лихвите без промяна

Средната прогноза за последните две тримесечия е увеличена с по 0,2 процентни пункта – съответно до 3,0% и 3,2%.

Според проучването инфлацията няма да се върне към целта на ЕЦБ от 2% преди третото тримесечие на 2027 г. Очакванията са през следващите няколко тримесечия да се засили и натискът при базисната инфлация.

Икономиката на еврозоната се представи по-добре от очакваното

Аргумент в полза на ново увеличение е и по-устойчивата икономическа активност.

Икономиката на еврозоната нарасна с 0,4% през последното тримесечие, повече от предварителните очаквания.

За настоящото и следващото тримесечие анкетираните икономисти прогнозират растеж съответно от 0,2% и 0,3%.

Заради по-доброто представяне прогнозата за растежа на еврозоната за цялата 2026 г. е повишена от 0,5% на 0,8% – първото увеличение на тази прогноза от седем месеца.

ЕЦБ вдигна лихвите за първи път от три години в отговор на шока от войната с Иран

Следващото решение остава в ръцете на Управителния съвет на ЕЦБ. Централната банка подчертава, че решенията се вземат според постъпващите икономически данни, без предварително поет ангажимент за конкретна траектория на лихвите.

Редактор: Маргарита Костадинова
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