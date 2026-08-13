Мартин Грийн обясни защо са избрали Бургас за "Евровизия"

Д иректорът на "Евровизия" Мартин Грийн коментира избора на Бургас за домакин на песенния конкурс през 2027 г., предава "Фокус".

Той подчерта, че желанието на организаторите е програмата на събитието да съдържа елементи, носещи българския дух, определи морския град като динаминчен и гостоприемен.

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"Изключително сме щастливи, че Бургас ще бъде градът домакин на конкурса Евровизия 2027. Бургас ще му придаде нещо наистина специално. Това е динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море със силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими, за да посрещне голямото ни семейство. За първия конкурс "Евровизия", който ще се проведе в България, искаме да създадем нещо, което носи истински български дух и същевременно е неподражаемо - празник, който обединява хората чрез музиката", заяви Грийн.

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"Благодарим на всички градове, които демонстрираха толкова голям ентусиазъм с кандидатурите си да бъдат домакини на първата "Евровизия“ в България", посочи Грийн и добави, "заедно с нашите партньори от цяла България очакваме с нетърпение да създадем една незабравима седмица на "Евровизия“ през май и да посрещнем света в Бургас“.