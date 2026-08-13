Полицията откри 46 питбула в незаконен развъдник

П олицията откри 46 кучета от породата питбул при проверка на терен в покрайнините на пазарджишкия квартал „Изток“.

Операцията е започнала след сигнал от граждани за незаконно отглеждане на животни.

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На място са пристигнали служители на Районното управление в Пазарджик, представители на Областната дирекция по безопасност на храните и ветеринарен специалист. Те установили оградено пространство, в което всички кучета били държани на синджири.

Животните са собственост на четирима мъже от квартала на възраст между 39 и 55 години. При проверката не били представени паспорти за нито едно от кучетата, а животните не били регистрирани съгласно законовите изисквания.

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На собствениците са съставени актове за административни нарушения и са издадени констативни протоколи.

Случаят е поет от Районното управление в Пазарджик, което е образувало преписка. Материалите ще бъдат изпратени на Районната прокуратура за преценка на последващите действия.