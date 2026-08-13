Илияна Йотова поздрави Бургас за „Евровизия“

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„Поздравявам бургазлии по повод предстоящото домакинство на „Евровизия 2027“ и пожелавам успех в подготовката! Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието".

Това заяви президентът Илияна Йотова във Фейсбук по повод избирането на Бургас за домакин на следващото издание на песенния конкурс „Евровизия“.

Йотова: Може да сме блестящи домакини на „Евровизия“

„Бургас има дългогодишни музикални традиции, родно място е на едни от най-добрите ни артисти и домакин на емблематични конкурси като „Бургас и морето”, а вече и на „Евровизия“. Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг! Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани. Ще отлетят от тук с въздишката на Тони Димитрова „Ах, морето” и с топли спомени за „Бургаските вечери”, възпети от „Фамилия Тоника”, посочи Йотова.

„Нека бургазлии се гордеят с прекрасния си град и реализират по най-добрия начин възможността да бъдат домакини на Европа!”, добави президентът.