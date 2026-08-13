16 години по-късно: САЩ отново ще изпълнят три смъртни присъди за ден

Трима осъдени за убийство, в Тенеси, Алабама и Оклахома, са планирани за екзекуция в един и същи ден, което не се е случвало в САЩ от 16 години.

Броят на екзекуциите рязко нараства: през 2025 г. са извършени 47 в 11 щата спрямо 25 през 2024 г., а през 2026 г. досега са 19.

Флорида е основният двигател на тенденцията, там са извършени 12 от 19-те екзекуции през 2026 г.; президентът Доналд Тръмп също е дългогодишен поддръжник на смъртното наказание.

Екзекутириха мъж, убил трима през 2004 г. в САЩ

Изминаха 16 години, откакто трима души бяха екзекутирани в един и същи ден в САЩ, но по-късно днес трима мъже, осъдени за убийство в различни щати на САЩ, ще бъдат изправени пред смъртно наказание, съобщи Би Би Си.

Планираните екзекуции на затворниците Антъни Дарел Хайнс, 66-годишен, Джереми Уилямс, 41-годишен, и Карлос Куеста-Родригес, 71-годишен, съответно в Тенеси, Алабама и Оклахома, са показателни за рязко увеличение на екзекуциите в САЩ.

Миналата година, през 2025 г., бяха екзекутирани над четири пъти повече хора, отколкото през 2021 г., въпреки че съдебните заседатели и широката американска общественост ставаха все по-предпазливи към употребата на най-тежкото наказание.

Президентът Доналд Тръмп отдавна е основен поддръжник на смъртното наказание, описвайки го като „основен инструмент за възпиране и наказване на онези, които биха извършили най-отвратителните престъпления и актове на смъртоносно насилие срещу американски граждани“, припомня Би Би Си.

През 2020 г., по време на първия си мандат, той сложи край на продължилия близо две десетилетия мораториум върху федералното смъртно наказание, като нареди 13 екзекуции за период от шест месеца.

През 2025 г. са извършени общо 47 екзекуции в 11 щата, което е значително увеличение спрямо 25-те екзекуции, извършени през 2024 г.

Около 40% от смъртните присъди са били изпълнени в един щат, Флорида, което прави слънчевия щат най-големият фактор, допринасящ за нарастването на екзекуциите в САЩ. Малко повече от половината екзекуции за 2026 г. досега, 12 от 19, са извършени във Флорида.