Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

У краински изтребител МиГ-29 се е запалил и е бил загубен по време на бойна мисия, като пилотът е катапултирал безопасно, съобщиха украинските военновъздушни сили, предаде "Ройтерс".

В изявление в Телеграм се посочва, че пилотът е нанасял удари по руски позиции, докато е изпълнявал мисия в южната част на Одеска област.

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„Според предварителните данни при изстрелването на ракета е възникнала извънредна ситуация, в резултат на която самолетът се е запалил и пилотът е загубил контрол над него, въпреки че е направил опит да спаси самолета“, се казва в изявлението.

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Военновъздушните сили съобщиха, че пилотът е катапултирал безопасно и е бил откаран в болница. Причините за инцидента се разследват.