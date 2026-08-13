Глас от отвъдното: Звукът на 3000 години, който побърка света и отключи легенди

П рез една априлска вечер на 1939 година близо 150 милиона слушатели по целия свят се прилепват до радиоапаратите си за едно изключително излъчване на BBC, което и днес буди пълно удивление.

(Във видеото: След 20 години и 1 милиард долара: Египет откри един от най-големите музеи в света)

„Тръбите на фараона Тутанкамон!“, заявява дикторът. Следва кратко поемане на въздух и след това... пищният звук на тръба, която в продължение на повече от 3000 години е мълчала в гробницата на момчето-крал. В продължение на минута този военен сигнал се разнася от Египетския музей в Кайро по целия свят.

Този запис е „сетивен мост между времето на Тутанкамон и настоящето“, казва проф. Салима Икрам, египтолог от Американския университет в Кайро. За Джеймс Тапърн – музиканта от британската армия, свирил на най-старите запазени метални тръби в света – „близостта с историята е била невероятна“.

Les trompettes égyptiennes restées silencieuses pendant plus de 3 000 ans https://t.co/xsZWt0rpvJ pic.twitter.com/LF86zA4LKS — CNN France PR (@CNNFrancePR) August 10, 2026

Инструментите – единият сребърен, а другият бронзов (или меден) – са открити сред съкровищата на Тутанкамон. В древността те са използвани по време на военни походи, религиозни ритуали и церемониални шествия. Изработката им е поразителна – краищата са украсени с цветни мотиви и изображения на богове.

Според професор Икрам фактът, че са две – едната златиста като слънцето, а другата сребърна като луната – символизира 12-те часа на деня и 12-те часа на нощта от пътуването на Тутанкамон към отвъдния свят.

Драмата преди ефир и „проклятието“

Излъчването по радиото обаче за малко да не се състои. По време на репетициите върху сребърната тръба бил поставен модерен мундщук. Когато музикантът надул инструмента, древната тръба се пръснала на парчета. Археологът Алфред Лукас, част от екипа на Хауърд Картър, открил гробницата, дори припаднал от шока и бил приет в болница.

Въпреки инцидента, след спешен ремонт опитът бил повторен. Малко преди самия ефир токът в музея спрял и свиренето се провело на свещи. А броени месеци след като тръбите прозвучали, избухнала Втората световна война. За мнозина това било поредното потвърждение за легендарното „проклятие на Тутанкамон“ – макар учените категорично да отхвърлят подобни суеверия.

Поради изключителната си крехкост, днес е почти сигурно, че на тези тръби никога повече няма да се свири.

Новият дом на съкровището

Днес тръбите имат нов дом в новия Голям египетски музей край пирамидите в Гиза. Инструментите се съхраняват в специални витрини с прецизен климатичен контрол (между 18 и 22 градуса по Целзий), тъй като в тях има и оригинални дървени елементи, които ги предпазват от деформация.

Мерките за сигурност също са драконовски. През 2011 г. една от тръбите бе открадната по време на протестите в Кайро и намерена седмици по-късно в торба на метростанция. Новият музей разполага със специални независими системи за сигурност за всяка отделна витрина.

В днешната дигитална епоха, когато всичко може да бъде генерирано с изкуствен интелект, чупливостта на подобни реликви ни напомня за истинската стойност на историята. А благодарение на записа от 1939 г., автентичният глас на древната империя ще остане жив завинаги.