Любопитно

Глас от отвъдното: Звукът на 3000 години, който побърка света и отключи легенди

През 1939 г. милиони хора чуват по радиото звука от древните тръби на Тутанкамон. Историята зад този фатален запис обаче включва трошащ се инцидент, гаснещи свещи и легенди за проклятие

13 август 2026, 06:36
Промяна до неузнаваемост: Нина Добрев стана блондинка

Промяна до неузнаваемост: Нина Добрев стана блондинка
Денят се превърна в нощ: Милиони проследиха пълното слънчево затъмнение

Денят се превърна в нощ: Милиони проследиха пълното слънчево затъмнение
НАСА предава на живо пълното слънчево затъмнение над Европа

НАСА предава на живо пълното слънчево затъмнение над Европа
Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис уловен с TikTok звездата Аликз Ърл в лондонски клуб

Световният шампион във Формула 1 Ландо Норис уловен с TikTok звездата Аликз Ърл в лондонски клуб
Официално съпруг и съпруга: Кристиано Роналдо и Джорджина сключиха брак

Официално съпруг и съпруга: Кристиано Роналдо и Джорджина сключиха брак
Божидар Саръбоюков с исторически бронз: България отново с медал от Евро по лека атлетика

Божидар Саръбоюков с исторически бронз: България отново с медал от Евро по лека атлетика
Нов етап за Кристиано Роналдо: Футболната легенда става актьор и продуцент в нов ТВ сериал

Нов етап за Кристиано Роналдо: Футболната легенда става актьор и продуцент в нов ТВ сериал
Кое е по-здравословно: диня или пъпеш? Отговорът не е толкова очевиден

Кое е по-здравословно: диня или пъпеш? Отговорът не е толкова очевиден

П рез една априлска вечер на 1939 година близо 150 милиона слушатели по целия свят се прилепват до радиоапаратите си за едно изключително излъчване на BBC, което и днес буди пълно удивление.

(Във видеото: След 20 години и 1 милиард долара: Египет откри един от най-големите музеи в света)

„Тръбите на фараона Тутанкамон!“, заявява дикторът. Следва кратко поемане на въздух и след това... пищният звук на тръба, която в продължение на повече от 3000 години е мълчала в гробницата на момчето-крал. В продължение на минута този военен сигнал се разнася от Египетския музей в Кайро по целия свят.

Този запис е „сетивен мост между времето на Тутанкамон и настоящето“, казва проф. Салима Икрам, египтолог от Американския университет в Кайро. За Джеймс Тапърн – музиканта от британската армия, свирил на най-старите запазени метални тръби в света – „близостта с историята е била невероятна“.

Инструментите – единият сребърен, а другият бронзов (или меден) – са открити сред съкровищата на Тутанкамон. В древността те са използвани по време на военни походи, религиозни ритуали и церемониални шествия. Изработката им е поразителна – краищата са украсени с цветни мотиви и изображения на богове.

Според професор Икрам фактът, че са две – едната златиста като слънцето, а другата сребърна като луната – символизира 12-те часа на деня и 12-те часа на нощта от пътуването на Тутанкамон към отвъдния свят.

Драмата преди ефир и „проклятието“

Излъчването по радиото обаче за малко да не се състои. По време на репетициите върху сребърната тръба бил поставен модерен мундщук. Когато музикантът надул инструмента, древната тръба се пръснала на парчета. Археологът Алфред Лукас, част от екипа на Хауърд Картър, открил гробницата, дори припаднал от шока и бил приет в болница.

Въпреки инцидента, след спешен ремонт опитът бил повторен. Малко преди самия ефир токът в музея спрял и свиренето се провело на свещи. А броени месеци след като тръбите прозвучали, избухнала Втората световна война. За мнозина това било поредното потвърждение за легендарното „проклятие на Тутанкамон“ – макар учените категорично да отхвърлят подобни суеверия.

Поради изключителната си крехкост, днес е почти сигурно, че на тези тръби никога повече няма да се свири.

Новият дом на съкровището

Днес тръбите имат нов дом в новия Голям египетски музей край пирамидите в Гиза. Инструментите се съхраняват в специални витрини с прецизен климатичен контрол (между 18 и 22 градуса по Целзий), тъй като в тях има и оригинални дървени елементи, които ги предпазват от деформация.

Мерките за сигурност също са драконовски. През 2011 г. една от тръбите бе открадната по време на протестите в Кайро и намерена седмици по-късно в торба на метростанция. Новият музей разполага със специални независими системи за сигурност за всяка отделна витрина.

В днешната дигитална епоха, когато всичко може да бъде генерирано с изкуствен интелект, чупливостта на подобни реликви ни напомня за истинската стойност на историята. А благодарение на записа от 1939 г., автентичният глас на древната империя ще остане жив завинаги.

Интересни факти за Тутанкамон
6 снимки
Тутанкамон
Тутанкамон
Тутанкамон
Тутанкамон
Източник: CNN    
Тутанкамон Тръбите на Тутанкамон Древен Египет Археология BBC Радиопредаване Проклятието на фараона Египетски музей Съкровища Древни инструменти
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Над 20 000 евро за 5 нощувки: Какво става с цените в Бургас за „Евровизия 2027“

Над 20 000 евро за 5 нощувки: Какво става с цените в Бургас за „Евровизия 2027“

Парис Джексън разкри истината за детството си с Майкъл Джексън и битката с пороците

Парис Джексън разкри истината за детството си с Майкъл Джексън и битката с пороците

Мартин Грийн обясни защо са избрали Бургас за

Мартин Грийн обясни защо са избрали Бургас за "Евровизия"

„Беше луда нощ“: Травис Келси с първи думи след сватбата с Тейлър Суифт

„Беше луда нощ“: Травис Келси с първи думи след сватбата с Тейлър Суифт

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
Демерджиев обеща
Ексклузивно

Демерджиев обеща "брутална борба с изродите, които превръщат децата ни в оръжия"

Преди 2 дни
Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции
Ексклузивно

Украински изтребител се запали, докато удряше руски позиции

Преди 2 дни
Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична
Ексклузивно

Страшно земетресение удари Колумбия: Ситуацията е критична

Преди 2 дни
Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита
Ексклузивно

Русия отвръща на удара, изстрелва 924 сателита

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Иранци се подиграха на Тръмп - уплашил се от Иран

Иранци се подиграха на Тръмп - уплашил се от Иран

Свят Преди 8 минути

"Унижение" за американския лидер

Взрив в Ротердам, загинал и ранени

Взрив в Ротердам, загинал и ранени

Свят Преди 16 минути

От полицията заявиха, че на този етап няма непосредствени признаци за саботаж

Украйна извади от строя още две руски рафинерии

Украйна извади от строя още две руски рафинерии

Свят Преди 1 час

По-рано бе съобщено за удар и по обект на руската компания "Уайлдберис"

Забравете за дюнера: Ето кои са истинските кулинарни съкровища на Анталия

Забравете за дюнера: Ето кои са истинските кулинарни съкровища на Анталия

Любопитно Преди 1 час

Повечето икономисти очакват още едно повишение на лихвите на ЕЦБ, докато инфлацията остава над целта от 2%.

Икономисти очакват ЕЦБ да вдигне лихвите през септември

Парите ни Преди 1 час

83% от анкетираните прогнозират депозитната лихва да достигне 2,50%

Нефтът за "Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември

Нефтът за "Нефтохим Бургас“ е договорен до края на септември

България Преди 1 час

Евгени Симеонов: "Лукойл“ не купува и няма да купува нефт от санкционирани дружества

Обвиниха кметицата на Трайково за купуване на гласове

Обвиниха кметицата на Трайково за купуване на гласове

България Преди 1 час

В хода на досъдебното производство са били установени и разпитани свидетели, изготвена е и фоноскопна експертиза

.

Божидар Саръбоюков след бронза: Най-сладко е да успееш в последния опит

България Преди 2 часа

22-годишният ни лекоатлет донесе първо отличие за България от европейско първенство от 8 години насам. Саръбоюков призна, че е поел голям риск в последния си скок от 8.26 м и обяви, че му предстоят участия в Диамантената лига

Ново изригване на Етна наруши въздушния трафик в Сицилия

Вулканичната пепел от Етна продължава да нарушава въздушния трафик в Сицилия

Свят Преди 2 часа

Изригването на вулкана и вулканичната пепел са причинили около €24 млн. загуби за туристическия сектор в Сицилия

Пълна промяна: Синът на Анджелина Джоли шашна с ярка червена коса

Пълна промяна: Синът на Анджелина Джоли шашна с ярка червена коса

Любопитно Преди 2 часа

18-годишният син на Анджелина Джоли и Брад Пит – Нокс, зашемети с нова яркочервена прическа. Младежът, който наскоро взе диплома без фамилията на баща си, продължава да експериментира с визията си, следвайки хамелеонския стил на известната си майка

НАП с рекорден брой проверки за еврото: Колко търговци са глобени

НАП с рекорден брой проверки за еврото: Колко търговци са глобени

България Преди 2 часа

Приходната агенция е съставила 1635 акта и е наложила глоби за близо 2 млн. евро

<p>АМ &bdquo;Струма&ldquo; през Кресна: Последната пречка вече е премахната</p>

Магистрала „Струма“ през Кресненското дефиле: Държавата осигурява 230 млн. евро за отчуждаване

България Преди 2 часа

Последната пречка пред проекта е отстранена, а обходът на Кресна се очаква да бъде готов до края на 2027 г.

.

Феноменът Gen Z: Защо младите харчат за кафе и пътувания, но се отказват от собствен дом

Любопитно Преди 3 часа

Gen Z започва да спестява за пенсия 10 години по-рано от своите родители, но отказва да купува жилища. Вместо това младите избират „икономиката на малките удоволствия“ – харчейки за пътувания, козметика и ежедневни радости.

Двама се борят за шеф на НЗОК, един е кандидат за заместник

Двама се борят за шеф на НЗОК, един е кандидат за заместник

България Преди 3 часа

„Прогресивна България“ и „Продължаваме Промяната“ издигнаха свои номинации за управител на здравната каса

<p>Абсолютен рекорд свари реколтата в Южна Корея</p>

Климатичен кошмар: Вадят сварени картофи директно от нивите в Южна Корея

Любопитно Преди 3 часа

Рекордната жега от 42,5°C в Южна Корея съсипа реколтата от картофи, правийки ги меки като сварени още в почвата. Овощните градини и зеленчуковите масиви са унищожени, а учените предупреждават за предстоящ срив и драстичен скок в цените на храните

Абсурден гаф: Как фитнес приложение издаде на Иран тайните американски бази в Близкия изток

Абсурден гаф: Как фитнес приложение издаде на Иран тайните американски бази в Близкия изток

Свят Преди 3 часа

Над 1300 потребители са споделяли тренировки от бази в Близкия изток, показвайки маршрути, навици и движения на военнослужещи

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg

Колко силна е захапката на Кане Корсо?

dogsandcats.bg
1

Да помогнем на доброволците от Велингад

sinoptik.bg
1

Слънчево, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Тайните послания в стила на Кристен Стюарт и Алия Шоукат: Как две модни вселени се преплитат?

Edna.bg

Кои вещи пазят енергията на бившия: 5 неща, които според поверията не трябва да държим след раздяла

Edna.bg

Христо Крушарски с любопитен коментар за трансфер на звезда на Локо Пд в ЦСКА

Gong.bg

Как 369 килограма кокаин се озоваха с лика на Халанд?

Gong.bg

Директорът на „Евровизия” Мартин Грийн: Конкурсът в Бургас ще носи българския дух

Nova.bg

5-годишното дете, което се бори за живота си, било бутнато от мост, твърдят съседи

Nova.bg