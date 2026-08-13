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67 милиона младежи са безработни: Технологиите променят първите стъпки в кариерата

Младежката безработица расте, а част от традиционните начални позиции на пазара на труда намаляват

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

13 август 2026, 16:38
67 милиона младежи са безработни: Технологиите променят първите стъпки в кариерата
Част от професиите, които традиционно дават първа работа на младите хора, се свиват, докато технологичните промени увеличават нуждата от нови умения.   

Г лобалната младежка безработица се увеличава на фона на по-слабия икономически растеж, недостатъчното създаване на работни места, геополитическото напрежение и бързите технологични промени. Това показва новият доклад на Международната организация на труда за тенденциите в заетостта сред младите хора.

През 2025 г. равнището на безработица сред хората на възраст от 15 до 24 години достига 12,4%, което означава 67 милиона безработни младежи.

В същото време делът на младите хора, които не работят, не учат или не се обучават, се увеличава леко до 20%, което засяга над 257 милиона души.

Колко са младите хора в България и колко от тях работят

Между 2023 и 2025 г. младежката безработица се увеличава в осем от 11-те подрегиона в света.

По-труден старт и в богатите икономики

Някои от по-сериозните влошавания са именно в икономиките с по-високи доходи.

В Северна Америка младежката безработица се повишава от 8,3% през 2023 г. на 9,8% през 2025 г.

В Северна, Южна и Западна Европа тя остава висока – 15% през 2025 г., като 20 от 29 държави в региона отчитат по-слаби възможности за работа за младите хора.

Един от проблемите е свиването на редица работни места със средна квалификация, които традиционно дават възможност за първи стъпки в кариерата.

Сред тях са чиновнически и административни длъжности, професии в услугите и продажбите, част от производствените и някои технически професии.

Изкуственият интелект променя част от работните места

Технологичните промени, включително развитието на изкуствения интелект, също променят възможностите за заетост.

Според оценките 6,1% от работните места, заемани от млади хора между 15 и 29 години, са в професии, силно изложени на промени, свързани с изкуствения интелект.

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Това не означава, че тези работни места непременно ще изчезнат. Докладът посочва, че става дума за професии, които са силно изложени на промяна под въздействието на новите технологии.

Много от тях се припокриват със средноквалифицираните професии, при които заетостта сред младите намалява от 2023 г. насам, особено при чиновническите и административните длъжности.

В същото време търсенето продължава да расте в някои професии, основани на знания, включително в науката, здравеопазването и инженерството.

В развиващите се икономики не достигат достойни работни места

В развиващите се икономики основното предизвикателство остава създаването на достатъчно достойни работни места за нарастващото младо население.

Ниските официални нива на безработица там често прикриват широко разпространена несигурност на пазара на труда, защото много млади хора не могат да си позволят да останат без работа и вместо това започват неформална или нестабилна заетост.

Близо девет от десет работещи младежи между 15 и 29 години в държавите с ниски и по-ниски средни доходи са заети неформално.

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Това ограничава достъпа им до стабилни доходи и социална закрила.

Особено силен е демографският натиск в Субсахарска Африка, където броят на младите хора нараства по-бързо от възможностите за създаване на достатъчно качествени работни места.

Най-висока безработица в арабските държави и Северна Африка

Арабските държави и Северна Африка продължават да отчитат най-високите равнища на младежка безработица в света.

През 2025 г. тя достига 26,2% в арабските държави и 22,6% в Северна Африка.

И в двата региона поне един от всеки трима млади хора не работи, не учи и не се обучава.

Как изглежда ситуацията в България

КНСБ допълва данните на МОТ с информация на Националния статистически институт за България.

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Младите хора на възраст между 15 и 29 години у нас са 897 968 през 2025 г.

Най-голям е делът на хората между 15 и 19 години – 37% от тази възрастова група. Следват младежите между 20 и 24 години с 32,4%, а тези между 25 и 29 години са 30,6%.

Коефициентът на заетост при младите хора е 34,3%.

Какво препоръчва МОТ

Според Международната организация на труда предизвикателството не е просто да бъдат създадени повече работни места, а те да осигуряват сигурност, достойни условия и възможност за устойчив преход към трудовия живот.

Сред препоръките са инвестиции в качествено образование, учене през целия живот и стажове, както и укрепване на службите по заетостта и институциите на пазара на труда.

МОТ препоръчва още разширяване на социалната закрила и гарантиране на правата на работното място, особено за младите хора в по-уязвимо положение.

Отделен акцент е поставен върху управлението на изкуствения интелект по начин, който създава нови възможности, вместо да задълбочава съществуващите неравенства.

Автор: Маргарита Костадинова
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