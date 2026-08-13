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Денят се превърна в нощ: Милиони проследиха пълното слънчево затъмнение

То започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания

Василена Василева Василена Василева

13 август 2026, 07:37
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Х ора от цяла Европа насочиха погледите си по-рано вечерта на 12 август към западния хоризонт, за да видят как Луната преминава пред Слънцето, създавайки условия, наподобяващи сумрак, и потапяйки части от Стария континент в тъмнина, предаде ДПА.

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Пълното слънчево затъмнение започна от северната част на Сибир, след което сянката на Луната премина над Гренландия и Исландия, преди да достигне Испания.

В северозападната част на Испания, в пристанищния град Ла Коруня, хиляди хора наблюдаваха как Луната бавно покрива Слънцето, превръщайки деня в нощ за една минута и 18 секунди.

Зрелищното небесно явление беше видимо по ивица с ширина малко под 300 километра, простираща се от северозапад на югоизток до Балеарските острови, включително Майорка. Сянката на Луната докосна и малък ъгъл от Португалия, отбелязва ДПА.

Междувременно частично слънчево затъмнение беше видимо и в други части на Европа, като започна близо до тихоокеанското крайбрежие на Аляска. То е бъде видимо и в други региони на света, включително в части от Северна Америка и Западна Африка.

Слънчево затъмнение възниква, когато Слънцето, Луната и Земята се подредят в една линия, което води до падането на сянката на Луната върху Земята. В районите, намиращи се в пълната сянка на Луната, се наблюдава пълно затъмнение, докато тези в околната полусянка виждат частично затъмнение. По време на пълното затъмнение небето може да потъмнее почти напълно, температурите спадат и звездите стават видими, тъй като Слънцето за кратко е закрито от Луната, отбелязва ДПА.

Милиони проследиха пълното слънчево затъмнение
27 снимки
Милиони проследиха пълното слънчево затъмнение
Милиони проследиха пълното слънчево затъмнение
Милиони проследиха пълното слънчево затъмнение
Милиони проследиха пълното слънчево затъмнение

Милиони жители и туристи с нетърпение очакваха пълното слънчево затъмнение в Испания през целия ден. Последният път, когато континенталната част на Испания стана свидетел на това явление, беше през 1905 г., прпомня ДПА.

Напливът от посетители към остров Майорка предизвика затруднения в движението сутринта, особено по западното крайбрежие около Солер. Паркингите на местата с добра гледка и в заливите на планината Трамунтана се запълниха часове преди началото на затъмнението, а някои пътища за достъп бяха затворени.

Хотелите по протежение на пътя на пълното затъмнение бяха изцяло резервирани на много места месеци предварително, докато частни балкони и тераси на покриви с добър изглед към западния хоризонт се отдаваха под наем за няколкостотин евро, отбелязва ДПА.

Испанското правителство въведе сериозни мерки за безопасност, като мобилизира над 33 000 полицейски служители и членове на Гражданската гвардия. Раздадени бяха безплатно 2 милиона сертифицирани очила за наблюдение на слънчевото затъмнение. Властите предупредиха за висок риск от горски пожари и призоваха посетителите да използват определените места за наблюдение.

В Германия началото на частичното слънчево затъмнение беше наблюдавано в северната част на страната, а няколко минути по-късно – и в южната, отбелязва ДПА.

В Берлин стотици хора се събраха пред планетариума, където полицията се опита да овладее множеството. Говорител на полицията заяви пред ДПА, че се е събрал „огромен брой хора“.

Планетариумът в Хамбург също отбеляза голям брой посетители.

За тези, които останаха на закрито, Европейската космическа агенция (ЕКА) излъчваше затъмнението на живо.

Слънчево затъмнение над Европа
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След слънчевото затъмнение небето е подготвило още една изненада: метеорният поток Персеиди, който ще достигне своя пик в нощта на 12 срещу 13 август, като се очакват до сто падащи звезди на час.

На 28 август сутринта над Централна Европа ще се наблюдава лунно затъмнение, когато Луната навлезе в сянката на Земята, отбелязва ДПА.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Теодора Славянова    
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