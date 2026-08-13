Забравете за дюнера: Ето кои са истинските кулинарни съкровища на Анталия

К огато мислим за турска кухня, първите неща, които ни идват наум, са вкусният дюнер кебап и сладките баклави. Но Анталия има своя собствена кулинарна душа, която предлага много по-разнообразни и изненадващи вкусове.

Кухнята на този регион съчетава средиземноморска свежест с традициите на древните анатолийски рецепти.

Салата Пияз: Запазената марка на Анталия

Ако попитате местните кое е най-характерното ястие за града, те без да се колебаят ще ви кажат: Анталия Пияз (Antalya Piyazı).

За разлика от стандартната бобена салата в останалата част на Турция, тук тя се приготвя по специална рецепта. Дресингът включва тахан, зехтин, чесън и лимонов сок, а отгоре се добавя твърдо сварено яйце. Комбинацията звучи необичайно, но вкусът е невероятен.

Неочаквани сладки изкушения

Ако обичате десерти, Анталия има с с какво да ви изненада:

Сладко от зелени смокини и портокалови корички: Районът е известен със своите цитрусови градини. Местните майстори правят ароматни сладка от малки портокалчета, бергамот и зелени смокини.

Районът е известен със своите цитрусови градини. Местните майстори правят ароматни сладка от малки портокалчета, бергамот и зелени смокини. Сладолед от царевица: В стария град Калеичи можете да опитате автентичен сладолед с много нестандартни вкусове, като един от най-популярните сред туристите е този от сладка царевица.

Пресни морски дарове на брега

Тъй като е разположена на морето, Анталия предлага и страхотна прясна риба. В малките ресторанти около старото пристанище можете да опитате прясно уловена ципура или лаврак, приготвени на скара с малко зехтин и лимон.

Опитайте истинския вкус на региона

Храната е един от най-добрите начини да опознаете едно ново място. С Палмите можете да си подарите това кулинарно изживяване в Анталия, комбинирайки слънчевите плажове с незабравими вкусови открития.