Ниското ниво на Дунав спря и втори блок на АЕЦ „Черна вода“

Р умънските власти започнаха контролирано спиране и на втори блок на АЕЦ „Черна вода“ заради критично ниския дебит на река Дунав. Водите на реката се използват за охлаждане на кондензаторите на турбините в централата, съобщават румънски медии.
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Операторът на атомната централа – националната компания „Нуклеарелектрика“, е уведомила Букурещката фондова борса, че процедурата по контролираното спиране на втори блок е започнала в 7:00 ч. и се очаква да приключи около 11:00 ч.
От компанията посочват, че решението е взето заради „продължаващото значително понижаване на нивото на река Дунав“.
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- И първи блок беше спрян
Това е вторият реактор на АЕЦ „Черна вода“, който е изведен от експлоатация заради ниските водни нива.
В края на юли беше спрян и първи блок на централата. Причината отново беше недостатъчният дебит на Дунав, който затруднява нормалната работа на охладителната система.
Двата реактора на АЕЦ „Черна вода“ са с мощност от по 700 мегавата. Централата е единствената атомна електроцентрала в Румъния и обичайно осигурява около 20% от производството на електроенергия в страната.
Спирането на двата блока означава временно отпадане на значителна част от ядрените мощности на Румъния и поставя допълнителен натиск върху електроенергийната система на страната.
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- Дунав е с много по-нисък от обичайния дебит
Проблемът е свързан с продължаващото маловодие по Дунав. Според прогнозата на Националния институт по хидрология и управление на водите за периода 12–19 август дебитът на реката при влизането ѝ в Румъния се очаква да бъде между 1350 и 1400 куб. м/сек.
За сравнение, многогодишната средна стойност за август е около 3900 куб. м/сек.
Така очакваният дебит е приблизително една трета от обичайния за месеца.
Ниското ниво на Дунав вече създава проблеми не само за енергетиката, но и за корабоплаването по реката. В отделни участъци намалената дълбочина затруднява движението на плавателни съдове и налага ограничения.
Румъния спира АЕЦ „Черна вода“
АЕЦ „Черна вода“ е разположена край едноименния град в югоизточната част на Румъния, близо до Дунав. Реакторите са от канадски тип CANDU и използват тежка вода като модератор и охлаждаща среда.
Предстоящото развитие на ситуацията ще зависи до голяма степен от водните нива и дебита на Дунав през следващите дни.