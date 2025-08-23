Свят

ЕС отпусна 4 млрд. евро помощ за Украйна

Това обяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен

23 август 2025, 07:29
ЕС отпусна 4 млрд. евро помощ за Украйна
Източник: gettyimages

Б рюксел отпуска на Киев допълнителна финансова помощ в размер на 4,05 млрд. евро. Това обяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен.

"Солидарността на ЕС с Украйна е непоколебима", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа X в навечерието на Деня на независимостта на Украйна. "Изплащането на над 4 млрд. евро демонстрира силната ангажираност на ЕС към възстановяването и бъдещето на страната", добавя тя.

Новите средства се отпускат в момент, в който страните членки на НАТО и ЕС демонстрират единство пред американския президент Доналд Тръмп във връзка с неговите дипломатически усилия да организира среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин.

ЕК заяви, че 3,05 млрд. евро от финансовата помощ идват от Механизма за възстановяване и интеграция на Украйна -  програма на стойност до 50 млрд. евро, обхващаща периода 2024–2027 г. Останалите 1 млрд. евро се отпускат като заем, който е част от инициативата на Г-7 Извънредни заеми за ускоряване приходи (ERA) на обща стойност около 45 млрд. евро.

ЕК посочи, че предоставянето на средствата е станало възможно и благодарение на отмяната на закон, който би ограничил независимостта на централните антикорупционни органи на Украйна. ЕК приветства тази стъпка и подчерта, че реформите в областта на правовата държава и борбата с корупцията в Украйна остават от решаващо значение за по-нататъшния ѝ път към членство в ЕС.

От началото на руската инвазия през 2022 г. ЕС и неговите държави членки са обещали на Киев помощ в размер на близо 169 млрд.

 

 

Източник: БТА/Николай Велев    
Последвайте ни
От 13° до 31°: Какво време ни очаква днес

От 13° до 31°: Какво време ни очаква днес

Имен ден днес празнуват...

Имен ден днес празнуват...

Хиляди се очакват на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна

Хиляди се очакват на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна

ЕС отпусна 4 млрд. евро помощ за Украйна

ЕС отпусна 4 млрд. евро помощ за Украйна

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Новите коли са скъпи и сложни. Ще доведе ли това до края на бранша?

Новите коли са скъпи и сложни. Ще доведе ли това до края на бранша?

carmarket.bg
<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
Ексклузивно

22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек

Преди 1 ден
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Ексклузивно

Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане

Преди 1 ден
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Ексклузивно

Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване

Преди 1 ден
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Ексклузивно

Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин

Преди 1 ден

Виц на деня

Жена ми си купи книгата "Как да пестим пари". Сега не пуша, ходя на работа пеша и съм свалил 5 килограма.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Иран и Европа продължават преговорите за иранската ядрена програма

Свят Преди 1 час

Иран ще се срещне следващата седмица с Великобритания, Франция и Германия за преговори по ядрената си програма

Кафето може да крие тайната за управление на диабета

Кафето може да крие тайната за управление на диабета

Любопитно Преди 1 час

Това може да доведе до нови функционални хранителни съставки, насочени към диабет тип 2

Автобус с туристи жестоко катастрофира на връщане от Ниагарския водопад

Автобус с туристи жестоко катастрофира на връщане от Ниагарския водопад

Свят Преди 9 часа

Няколко души загинаха, много са ранени

Протести и полиция в Сърбия

Протести и полиция в Сърбия

Свят Преди 9 часа

Студенти заявиха, че ще разговарят с президента едва след като бъдат обявени избори

Двама мъже се разделиха с мечтата да срещнат любовта в „Диви и красиви“

Двама мъже се разделиха с мечтата да срещнат любовта в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Нови участници ще променят атмосферата сред оформилите се двойки

Гаранция от 6000 лв. за митнически инспектор, обвинен за подкуп

Гаранция от 6000 лв. за митнически инспектор, обвинен за подкуп

България Преди 10 часа

Определението подлежи на жалба и протест пред Великотърновския апелативен съд

Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

България Преди 10 часа

Разгледайте за първи път дизайна на българската монета от 2 евро

Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

Бедствено положение в Джулюница след ужасна буря

България Преди 10 часа

Силен вятър, пороен дъжд и градушка удариха селото този следобед

Канада премахва всички мита върху стоки от САЩ

Канада премахва всички мита върху стоки от САЩ

Свят Преди 11 часа

Тръмп похвали решението на Канада

Тръмп за Украйна: Не съм доволен

Тръмп за Украйна: Не съм доволен

Свят Преди 11 часа

Той изрази недоволство от последните руски атаки

Буря завъртя фургон на Дунав мост, движението бе спряно

Буря завъртя фургон на Дунав мост, движението бе спряно

България Преди 12 часа

Паднало дърво, което е счупило предното стъкло на тежкотоварен автомобил

Лавров: Среща на Путин със Зеленски не е планирана

Лавров: Среща на Путин със Зеленски не е планирана

Свят Преди 13 часа

Лавров: Как можем да се срещнем с човек, който се преструва на лидер?

United Group публикува Доклад за устойчиво развитие за 2024 г. с осезаем напредък в ESG приоритетите

United Group публикува Доклад за устойчиво развитие за 2024 г. с осезаем напредък в ESG приоритетите

Свят Преди 13 часа

Групата продължава да внедрява устойчивостта в своите операции, култура и верига на стойността

Майката на загиналото дете в Несебър: Иван цяла година събираше пари за морето

Майката на загиналото дете в Несебър: Иван цяла година събираше пари за морето

България Преди 13 часа

"Тръгнахме трима на почивка и се върнахме двама, взеха смисъла на живота ми", споделя тя

Страшна буря удари Монтана, дървета паднаха върху в автомобили и жици

Страшна буря удари Монтана, дървета паднаха върху в автомобили и жици

България Преди 15 часа

Екипи на пожарната разчистват паднали дървета в целия град.

Дете беше ударено от ток на детска площадка във Варна

Дете беше ударено от ток на детска площадка във Варна

България Преди 15 часа

Майката разказа, че детето играело с 10-годишното си братче

Всичко от днес

От мрежата

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Честито! Силни имена празнуват днес

Edna.bg

Дневен хороскоп за 23 август, събота

Edna.bg

Черно море и Локо Пд излизат в спор за първото място в efbet Лига

Gong.bg

Обявиха кога и къде ще се тегли жребият за Мондиал 2026

Gong.bg

Георги Блажев пострада в аквапарк в Несебър

Nova.bg

Хиляди се очакват на Фестивала на фолклорната носия в Жеравна

Nova.bg