Как чрез AI да запазим човешкото

С лед като разгледахме как изкуственият интелект може да ни направи по-глупави и да влияе негативно на начина ни на мислене, обърнахме внимание и на по-положителните аспекти на технологията. Например как да я използваме, за да сме по-умни и успешни.

А сега е време да видим дали тя може да помогне да запазим това, което може би ще замени - човешкия интелект и въобще човешкото у нас. Рискуваме ли AI да ни превърне в еднотипни консуматори или ще продължим да имаме своята уникална индивидуалност и когато сме обградени от изкуствен интелект? Всъщност, именно AI може да ни помогне да запазим човешкото, но в голяма степен това ще зависи от самите нас.

За да се справим с двойното въздействие на изкуствения интелект и да използваме потенциала му за разширяване, като същевременно смекчим рисковете от атрофия, е от съществено значение проактивен и целенасочен подход. Хората трябва съзнателно да избират кога и как да внедрят AI, разглеждайки го като ресурс, който допълва, а не замества човешкото мислене.

Ключов въпрос, който трябва да се зададе, е: „Използвам ли AI, за да уча и да се усъвършенствам или за да пестя усилия?“ От решаващо значение е да се подхожда към генерираното от AI съдържание със здравословна доза скептицизъм.

Потребителите трябва активно да поставят под въпрос резултатите от AI за потенциални пристрастия, алтернативни перспективи и неточности. Кръстосаната проверка на информацията с достоверни източници и проучването на множество гледни точки е жизненоважен навик, който трябва да се култивира. Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, илюстрира това, като използва множество AI системи за кръстосано сравняване и критикуване на отговорите, разглеждайки този процес като средство за укрепване на аналитичните способности.

За да се предотврати когнитивното разчитане на AI, е препоръчително да се поставят граници за автоматизация. Изкуственият интелект трябва да бъде запазен за повтарящи се или административни задачи, като по този начин се освобождават когнитивни ресурси за мислене от по-висок порядък и креативност.

Когато се занимават със задачи като писане или решаване на проблеми, хората трябва да обмислят първо ръчно създаване на чернова, преди да използват AI инструменти за редактиране или обратна връзка. Тази практика помага за противодействие на „капана на когнитивните трептения“, при който мозъкът може да се затруднява да се върне към ръчно управление след продължителна помощ от AI.

Констатацията, че когнитивният спад и бавната мозъчна активност могат да продължат дори след спиране на използването на AI подчертава, че простото спиране на използването на АИ не е достатъчно, за да се обърне атрофията. Това подчертава необходимостта от „когнитивна хигиена“, проактивно и непрекъснато усилие за поддържане на здравето на мозъка.

Препоръките за сесии „без AI“ и първоначално ръчно писане на чернови са целенасочено упражняване на когнитивните "мускули" за възстановяване и поддържане на невронната свързаност и функциите на паметта, подобно на това как физическите упражнения поддържат мускулната маса. Това измества фокуса от пасивно избягване на негативните ефекти на AI към активно култивиране на когнитивната устойчивост.

Грижете се за основните човешки умения

Във времена, все повече повлияни от изкуствения интелект, някои уникални човешки умения остават незаменими. Култивирането на тези способности е от първостепенно значение за процъфтяването на хората:

• Критично мислене и независима преценка: Това е фундаментално умение, което изкуственият интелект, въпреки аналитичните си способности, не може напълно да възпроизведе. Хората трябва активно да практикуват решаване на проблеми без помощта на изкуствен интелект, да оспорват предположения и да оценяват различни гледни точки. Участието в дейности като стратегически игри (напр. шах, Wordle, Судоку), главоблъсканици и гатанки може да помогне за укрепване на тези когнитивни мускули.

• Креативност и иновации: Истинската креативност произтича от оригиналност, контекст, интуиция и емоционална дълбочина – качества, които по своята същност липсват на AI. Препоръчително е да се отдели специално време за творчески сесии „без ИИ“ за дейности като писане, рисуване или кодиране. Практикуването на дивергентно мислене за генериране на множество решения на един проблем и активното възприемане на въображението са от решаващо значение за насърчаване на истинските иновации.

• Емоционална интелигентност и социална осъзнатост: Изкуственият интелект не може да възпроизведе емпатия, емоционални нюанси или да изгради истински човешки взаимоотношения. Приоритизирането на човешкото взаимодействие лице в лице, практикуването на емпатия и активно слушане и развиването на напреднали комуникационни и убеждаващи умения са от съществено значение за справяне със сложни междуличностни динамики.

• Адаптивност и устойчивост: Способността за учене, отучване и промяна е от решаващо значение в бързо променящия се пейзаж на изкуствения интелект. Култивирането на нагласа за растеж, приемането на промяната и ученето от неуспехите са жизненоважни за справяне с несигурността. Емоционалната устойчивост е в основата на адаптивността, позволявайки на хората да запазят самообладание под напрежение.

• Любопитство и учене през целия живот: Любопитството, дефинирано като желание за изследване и задаване на въпроси, подхранва откритията и иновациите. Въпреки че AI може да отговаря на запитвания, той не инициира проучване. Приемането на непрекъснато учене, активното изследване на нови теми и поддържането на интелектуална гъвкавост са от първостепенно значение за запазване на актуалност и иновативност.

Изкуственият интелект се справя отлично с повтарящи се задачи, обработка на данни и разпознаване на модели. Това е в пряк контраст с „уникално човешките умения“, които липсват на изкуствения интелект, като емпатия, етично разсъждение, нюансирана преценка и истинска оригиналност.

По този начин възможностите на тази технология създават императив за хората да се специализират и да удвоят тези допълващи се умения. Това не е просто въпрос за сигурност на работното място, а на гарантиране на отличителното ценностно предложение на човечеството в един все по-автоматизиран свят. И предполага, че ерата на изкуствения интелект ще предефинира какво означава да си „интелигентен“, измествайки акцента от изчислителните умения към уникалните човешки когнитивни и емоционални способности.

Опознайте изкуствения интелект

Разбирането на това как работи изкуственият интелект е от основно значение. Хората трябва да научат основите на AI, включително неговите алгоритми, източници на данни и често срещани предубеждения. Това знание е от решаващо значение за критичната оценка на резултатите от технологията и минимизиране на риска от дезинформация.

Етичната и културна компетентност в контекста на изкуствения интелект също е от съществено значение. Потребителите трябва да разбират и анализират етични въпроси, като например поверителност, справедливост, прозрачност и по-широкото му обществено въздействие. Осигуряването на отговорно използване на изкуствен интелект чрез справяне с предубежденията и насърчаване на приобщаването е ключова отговорност.

Освен това, развиването на компетенции за ефективна комуникация и сътрудничество със системите с изкуствен интелект е жизненоважно. Това включва умения като „бързо инженерство“ и разбиране как ефективно да се насочва изкуственият интелект за постигане на желаните резултати.

Грамотността в областта на изкуствения интелект често се определя като техническо умение. По-задълбоченото разбиране обаче разкрива, че тя служи като основно умение за поддържане на когнитивна автономност. Чрез разбиране на ограниченията, предубежденията на изкуствения интелект и как той влияе върху мисленето, хората могат да развият „метакогнитивна осъзнатост“.

Тя им позволява да разпознават кога мислите или решенията им могат да бъдат повлияни. Това издига грамотността в областта на изкуствения интелект отвъд обикновените технически умения до критичен психологически защитен механизъм, давайки възможност на хората да правят информиран избор кога и как да взаимодействат с изкуствен интелект, като по този начин защитават независимата си преценка.

Образователната и професионалната среди могат да помогнат

Образователните институции трябва да интегрират обучението по критично мислене в учебните среди, в които изкуственият интелект вече навлиза. Задачите трябва да бъдат разработени така, че да включват решаване на проблеми без помощта на технологията и по-специално за насърчаване на самостоятелното мислене.

Учебните програми трябва да балансират обучението, подпомогнато от изкуствен интелект – като персонализирано съдържание и незабавна обратна връзка, с достатъчно възможности за самостоятелни когнитивни усилия. Насърчаването на подходи, ориентирани към „мозъка на първо място“, като например ръчно очертаване на идеи преди усъвършенстване с изкуствен интелект, може да засили основните умения.

Насърчаването на съвместното обучение също е от решаващо значение. Дискусиите с колеги и ментори трябва да се насърчават, за да се насърчи съвместното решаване на проблеми, разнообразните гледни точки и уменията за междуличностна комуникация.

Изкуственият интелект може да се използва за улесняване на групови дейности и дискусии, подобрявайки учебния процес. В професионална среда организациите трябва да установят ясни насоки, които насърчават служителите да обмислят добре проблемите, преди да се обърнат към инструменти с изкуствен интелект. Инвестирането в обучение на работната сила и техническа експертиза е от съществено значение за ефективното интегриране на новите технологии. Освен това, разработването на рамки за ефективност, които дават приоритет и възнаграждават уменията, ориентирани към човека, е жизненоважно за изграждането на устойчива и адаптивна работна сила.

Способността на AI да персонализира съдържанието и да предоставя незабавна обратна връзка означава, че преподавателите вече не са единствено отговорни за предоставянето на съдържание. Това предполага, че AI ще промени ролята на преподавателя, позволявайки му да премине от административна тежест към това да се превърне в когнитивен култиватор.

Съответно може да доведе до трансформативна промяна в педагогиката, при която човекът-преподавател се фокусира върху развиването на „защо“ и „как“ на мисленето, докато ИИ се занимава с „какво“ на предоставянето на информация и основните практики. Поне на теория. Отново - всичко зависи от нас хората и как ще се възползваме (или не) от новата технология.

