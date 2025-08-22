Технологии

Банка замени служители с AI, накараха я да ги назначи пак

Тя била излъгала за ефикасността на чатбота, който използва

Мартин Дешев

22 август 2025, 06:01
Commonwealth Bank of Australia (CBA) беше принудена да отмени решението си да замени 45 работни места за обслужване на клиенти с чатбот с изкуствен интелект, съобщава Ars technica. Отмяната на решението на банката дойде, след като Синдикатът на финансовия сектор (FSU) оспори твърденията ѝ за намален обем на обажданията, като отнесе въпроса до трибунал по трудови отношения. 

През юли CBA обяви тези съкращения, позовавайки се на въвеждането на „гласов бот“, задвижван от изкуствен интелект, за който твърди, че е намалил обема на обажданията с около 2000 на седмица. Банката представя съкращенията като необходима стъпка в развиващата се стратегия за дигитална трансформация. Разследването на синдиката обаче разкри различна реалност.

FSU представи на трибунала доказателства, че обемът на обажданията не е намалял, но и персоналът всъщност е работил извънредно, за да се справи с нарастващото натоварване. Системата с изкуствен интелект на банката е далеч от това да бъде безпроблемен заместител.

Тя не успява да отговори на нуждите на клиентите, което води до по-дълго време на чакане и разочаровани обаждащи се. Спорът ескалира до Комисията за справедлив труд, където синдикатът представи доказателства, противоречащи на твърденията на банката и разкриващи многостранна стратегия, включваща аутсорсинг на подобни роли в чужбина. 

В крайна сметка CBA признава, че първоначалната ѝ оценка е била погрешна – ролите не са били наистина съкратени. В отговор тя се извини на засегнатите и им предложи избор да се върнат на позициите си, да приемат преназначаване или да поемат доброволен пакет за напускане. 

Националният секретар на FSU Джулия Ангрисано приветства резултата като „огромна победа“, въпреки че предупреди, че „щетите вече са нанесени“ за работниците, които са преживели прекомерен стрес и несигурност. Експертите индустрията бързо се възползваха от случая с колективния трудов договор като поучителен пример. Експерти от глобални фирми за услуги като Teleperformance предупреждават, че бързането с внедряването на изкуствен интелект в роли, свързани с клиентите, може да доведе до репутационни рискове, ако не се прави внимателно.

Австралийски лидери в индустрията като Workday повтарят, че подобни решения трябва да се основават на по-задълбочено разбиране – изкуственият интелект може да помогне с рутинните задачи, но човешката преценка остава незаменима. Инцидентът се случва на фона на по-широк национален и глобален дебат относно въздействието на изкуствения интелект върху работната сила.

Фондация „Миндеру“ съобщава, че много австралийци подкрепят твърда, но балансирана регулация на изкуствения интелект – такава, която подкрепя иновациите, като същевременно защитава хората. Тъй като технологиите за изкуствен интелект продължават да се развиват, правителствата и синдикалните организации трябва да работят заедно, за да гарантират, че работниците няма да бъдат пренебрегнати.

Редактор: Мартин Дешев
