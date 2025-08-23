2,3 карата късмет: Жена сама откри диамант за годежния си пръстен

Ж ена намери диаманта за бъдещия си годежен пръстен в държавен парк в Арканзас, известен с блестящите си скъпоценни камъни и дивата си геоложка история, съобщи Iflscience.

31-годишната Мишер Фокс от Манхатън, Ню Йорк, наскоро открила 2,3-каратов диамант – с размерите на грахово зърно – в парка с подходящото име „Кратерът на диамантите“. Tя е отишла там с конкретната цел, а именно да намери свой собствен диамант за годежен пръстен.

„Има нещо символично в това да можеш да решаваш проблемите с пари, но понякога парите в брака се изчерпват. Трябва да си готов и способен да решаваш тези проблеми с упорит труд“, каза Фокс в изявление.

„Бях готова да отида навсякъде по света, за да го постигна. Проучих и се оказа, че единственото място в света, където можех да го направя, беше точно в задния ни двор, в Арканзас!“, каза тя.

A New York City woman searching for the perfect stone for her engagement ring unearthed a stunning 2.3-carat diamond during a recent visit to Crater of Diamonds State Park in Arkansas. It's the third-largest diamond discovered at the park so far this year.

Когато триседмичното посещение в държавния парк приключило, изглеждало, че тя няма да има късмет. Но на последния ден, 29 юли, тя забелязала нещо, блестящо в земята. Първоначално помислила, че е паяжина, покрита с роса, но когато я бутнала с ботуша си, разбра, че е нещо твърдо.

„Тъй като никога не бях виждала истински диамант в ръцете си, не бях сигурна, но това беше най-„диамантеният диамант“, който бях виждала“, каза тя.

През 2025 г. в държавния парк „Кратерът на диамантите“ са регистрирани най-малко 366 диаманта, като този на Фокс е третият по големина за годината. Общо в региона са открити над 75 000 диаманта, откакто първите диаманти са били намерени в началото на 20-ти век.

A determined woman from New York searching for the perfect stone for her engagement ring struck gold or rather, diamond with a stunning 2.3-carat find at Crater of Diamonds State Park in Arkansas.



Що се отнася до цената на новооткрития камък на Фокс, лесният отговор е „безценен“. Стойността на един диамант зависи не само от неговия размер, но и от неговата чистота, цвят и състоянието на пазара. Средната цена на един карат естествен диамант е достигнала връх от 6819 долара през май 2022 г., но е спаднала до 4997 долара през декември 2024 г. Отново обаче има редица фактори, които определят цената на един скъпоценен камък.

Чистите диаманти се състоят от един единствен елемент – въглерод – но техните атоми са подредени в твърда кристална структура, наречена диамантена кубична решетка. За да се случи това, въглеродът трябва да бъде подложен на силно налягане и изключително високи температури.

Тези условия обикновено се срещат в мантията на Земята, дебелата каша от разтопена скала, която се намира дълбоко под повърхността. Днес обаче диамантите могат да се отглеждат и в лаборатории, което предлага алтернатива за тези, които се притесняват от екологичното и етичното въздействие на традиционния добив на диаманти.

Държавният парк „Кратерът на диамантите“ е единствената диамантена мина в света, която е достъпна за обществеността. Това е чудесно място за търсене на диаманти поради колосалните геоложки промени, които са оформили района през дълбоката история на Земята.