Иран и Европа продължават преговорите за иранската ядрена програма

И ран ще се срещне следващата седмица с Великобритания, Франция и Германия за преговори по ядрената си програма. Европейските сили предупредиха Техеран да се ангажира бързо, за да избегне възстановяването на санкциите, предаде АФП.

Ислямската република преустанови сътрудничеството си с Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) през юли след 12-дневната война с Израел, като се позова на неуспеха на ядрената агенция на ООН да осъди израелските и американските удари по иранските ядрени съоръжения.

Европейското трио - по историческото ядрено споразумение с Иран от 2015 г. – заплаши да задейства „механизъм за възстановяване“ до края на август.

Тази стъпка ще възстанови широките санкции на ООН, отменени по силата на споразумението от 2015 г., освен ако Иран не се съгласи да ограничи обогатяването на уран и да възстанови сътрудничеството си с инспекторите на МААЕ.

„Беше договорено, че преговорите на Иран с трите европейски страни и ЕС ще продължат следващия вторник (26 август) на ниво заместник-министри на външните работи“, каза иранското външно министерство след телефонен разговор между външния министър Абас Арагчи и висши европейски дипломати.

Франция потвърди преговорите и предупреди, че Иран е изправен пред все по-ограничено време.

„Току-що проведохме важен разговор с иранския ни колега относно ядрената програма и санкциите срещу Иран, които се готвим да наложим отново“, написа френският външен министър Жан-Ноел Баро в социалната мрежа X.

Баро отбеляза, че в разговора са се включили и колегите му от Великобритания и Германия, както и върховният дипломат на ЕС.

„Времето изтича. Следващата седмица ще се проведе нова среща по този въпрос“, добави френският топ дипломат.

Германският външен министър Йохан Вадефул написа в X, че страната му остава „ангажирана с дипломацията, но времето е много кратко“.

„Иран трябва да се ангажира съществено, за да избегне активирането на механизма за възстановяване на санкциите. Бяхме ясни, че няма да позволим механизмът за възстановяване на санкциите да изтече, освен ако не бъде сключено проверимо и трайно споразумение“, добави Вадефул.

Ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас също заяви: „С наближаването на крайния срок за механизма за възстановяване на санкциите, готовността на Иран да се ангажира със САЩ е от решаващо значение. Иран трябва също да сътрудничи напълно“ с МААЕ.

Не стана ясно веднага къде ще се проведат преговорите, които са вторите от войната между Иран и Израел.