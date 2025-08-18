Ураганът "Ерин" в САЩ се засили до четвърта категория

У раганът "Ерин" се засили до четвърта категория, съобщи американският Национален център за ураганите (НЦУ), който издаде предупреждение за опасни подводни течения по Източното крайбрежие на САЩ тази седмица, предаде Ройтерс.

Ураганът „Ерин“ достигна категория 5 и застрашава Карибите

Ураганът се намира на около 1555 км югоизточно от нос Хатерас, щата Северна Каролина.

"Очаква се допълнително засилване през следващите 12 часа, последвано от постепенно отслабване", посочи НЦУ.

Вчера американските метеорологични служби предупредиха, че ураганът "Ерин" може да се засили в следващите дни при приближаването си към Бахамите в Карибския басейн, обширен район в Северния Атлантик, който вече е засегнат от силни ветрове и проливни дъждове с риск от наводнения и свлачища.

В Пуерто Рико, американска територия, опустошена през 2017 г. от урагана "Мария", над 150 000 души вече са без ток заради преминаването на стихията.

Първият ураган за сезона над Северния Атлантик се засили в събота, достигайки максималната пета категория, определена като "катастрофална" от американския Национален център за ураганите (НЦУ), преди скоростта на ветровете да намалее и той да бъде понижен до трета категория.

Около 14:00 ч. източноамериканско време вчера обаче НЦУ предупреди, че "Ерин" вероятно ще се засили отново през следващите дни", както и че е издадено предупреждение за тропическа буря за югоизточната част на Бахамите, недалеч от бреговете на Флорида.