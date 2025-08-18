Свят

Отменят концерти на „сръбската Лейди Гага“ заради подкрепата ѝ за Вучич

Йелена Карлеуша е една от най-известните поп-фолк звезди в Сърбия

18 август 2025, 10:54
Отменят концерти на „сръбската Лейди Гага“ заради подкрепата ѝ за Вучич
Източник: iStock

С ръбската поп-фолк певица и медийна личност Йелена Карлеуша, известна като „сръбската Лейди Гага“ видя два от последните си концерта да се провалят заради остро възмущение от страна на обществото.

Единият ѝ концерт беше прекъснат в Лозница, докато другият, във Валево, изобщо не се състоя.

Смущенията идват на фона на нарастващата критика към нея заради откритата ѝ подкрепа за президента Александър Вучич и призивите за полицейско насилие срещу протестиращите студенти.

Миналата седмица, на 15 август, изявата на Карлеуша в Лозница беше прекъсната от демонстранти.

Концертът, който продължи по-малко от час, приключи с полиция в бронежилетки и частна охрана, които евакуираха певицата, а според информации, срещу гражданите извън оградената зона е бил използван лютив спрей.

Свидетели заявиха, че повече хора са се събрали, за да протестират срещу концерта, отколкото да го посетят.

На следващия ден във Валево, където беше планиран друг концерт, Карлеуша изобщо не се появи.

Опозиционни фигури посочиха, че би било неподходящо тя да се появи в град, където наскоро десетки млади хора бяха пребити и арестувани по време на демонстрации.

Вместо това певицата обяви, че планира „спектакъл“ във Враня, на който ще присъстват 100 000 души – брой, който критиците отхвърлиха като нереалистичен за град с около 55 000 жители.

Присъствието на Карлеуша на тези събития, финансирани от държавата, беше остро осъдено от опозиционни политици, активисти и граждани, които я считат за част от правителствената пропаганда.

Критиците посочват нейните публични изявления, призоваващи полицията да използва насилие срещу демонстрантите, вербалните й атаки срещу студенти и това, което те описват като реч на омраза.

Те твърдят, че концертите й са тактика „хляб и игри”, финансирана от местните бюджети в момент на засилени обществени вълнения.

След концерта в Лозница Карлеуша обвини протестиращите, че „атакуват жени и деца”, а критиците й отвърнаха, че нейната реторика е подхранила насилието, което сега се наблюдава по улиците.

Йелена Карлеуша е една от най-известните поп-фолк звезди в Сърбия, често описвана в международните медии като „сръбската Лейди Гага“ или „Балканската Мадона“.

Над девет месеца в Сърбия продължават протести след трагедията в Нови Сад, когато на 1 ноември при срутване на навес на наскоро реконструираната жп гара загинаха 16 души. Това беше поводът за масови демонстрации.

Последното искане на студентите е провеждане на предсрочни избори.

Източник: БГНЕС    
Йелена Карлеуша Сърбия Протести Александър Вучич Провал на концерти Политическа пропаганда Полицейско насилие Обществено възмущение Държавно финансиране
