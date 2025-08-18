Истинските причини, поради които „И просто ей така“ не успя да повтори магията на „Сексът и градът“

Т ази седмица приключи окончателно продължението на „Сексът и градът“, слагайки точка на приключенията на Кари Брадшоу и нейните приятелки. Ето защо сериалът така и не достигна обичания си предшественик, пише ВВС.

Краят на една ера: „И просто ей така...“ приключва с трети сезон

Обута в високи токчета и с блестяща розова бална рокля, Кари Брадшоу танцуваше и пееше заедно с Бари Уайт „You're The First, The Last, My Everything“, преди завинаги да напусне живота ни в последния епизод, излъчен снощи в САЩ.

„И просто ей така“ – продължението на „Сексът и градът“ – просъществува едва три сезона (половината от оригинала). Преди няколко седмици, на фона на слухове за падащи рейтинги, шоурънърът Майкъл Патрик Кинг изненадващо обяви в Instagram, че това ще бъде последният сезон.

And Just Like That was a total disaster – and heartbreaking for Sex and the City fans https://t.co/GdrFASb04Z — The Independent (@Independent) August 15, 2025

„Стана ми ясно, че това може да е прекрасно място да спра“, обясни той, добавяйки: „разказването на истории от вселената на „Сексът и градът“ е към своя край“.

Сара Джесика Паркър – която играе писателката и безнадеждна романтичка още от 1998 г. – написа емоционално послание в профила си: „Кари Брадшоу доминираше в професионалния ми сърдечен ритъм в продължение на 27 години. Мисля, че я обичах най-много от всички“.

Новината за рестарта предизвика бурно вълнение, когато беше официално обявена през януари 2021 г. Колко прекрасно звучеше идеята отново да срещнем четирите любими приятелки – Кари (Сара Джесика Паркър), Шарлот (Кристин Дейвис), Миранда (Синтия Никсън) и Саманта (Ким Катрал) – и да видим живота им като жени на 50? Но ентусиазмът секна още преди старта, когато стана ясно, че Саманта няма да се завърне. Едва във втория сезон Катрал се появи в кратко 70-секундно камео, заснето отделно от останалите.

The real reasons why And Just Like That failed https://t.co/WQF8f019qX — etc (@etc_godslabour) August 15, 2025

Как сериалът провали героите си

А какво се случи с останалите?

Още с премиерата през 2021 г. феновете останаха разочаровани от това, колко неузнаваеми бяха станали героините. Те може би остаряха, но определено не помъдряха.

Миранда, някога умна и прямолинейна адвокатка, се превърна в комична развалина, която непрекъснато правеше грешки или падаше.

Шарлот бе сведена до карикатурна, обсебена майка от Горен Ийст Сайд.

А Кари – бивша секс колумнистка – дори се притесняваше да изрече думата „секс“ в краткия си подкаст. Тя изглеждаше още по-нарцистична и объркана в любовния си живот, особено след смъртта на Тузаря (Крис Нот) на велоергометър Peloton още в първия епизод.

Мнозина сметнаха, че сценаристите са извършили голяма несправедливост към любимите героини.

Sex and the City was a fantasy. But And Just Like That became a faecal farce that betrays the groundbreaking honesty of the original show https://t.co/vvySQyLBtQ — The Times and The Sunday Times (@thetimes) August 17, 2025

Непоследователни сюжетни линии и пропиляни персонажи

В опит да компенсира липсата на разнообразие в оригинала, сериалът въведе нови герои. Но почти всички сюжетни линии бяха или хаотични, или изоставени:

Историята на Миранда с Че Диас (Сара Рамирес) предизвика повече раздразнение, отколкото симпатия. The Daily Beast дори ги нарече „най-лошите герои“ .

предизвика повече раздразнение, отколкото симпатия. The Daily Beast дори ги нарече . Сийма (Сарита Чоудхури) беше добре приета, но Лиса Тод Уексли (Никол Ари Паркър) бе държана встрани от останалите.

беше добре приета, но бе държана встрани от останалите. Професорката Ния (Карън Питман) бе представена като ключова фигура, но изчезна след втория сезон.

бе представена като ключова фигура, но изчезна след втория сезон. След смъртта на Уили Гарсън (Станфорд), героят му беше „изпратен“ в Япония като шинтоистки монах – сюжетен завой, който мнозина нарекоха абсурден.

Дори Тузаря почти не бе споменаван след първия сезон. Вместо това зрителите получиха връщането на Ейдън (Джон Корбет), което доведе до предсказуемо обречен романс. Мнозина се питаха – нямаше ли да е много по-интересно Кари да срещне нови мъже и да се върне в света на запознанствата?

Why Is 'And Just Like That...' Ending? Inside the Show’s Decision Not to Return and What the Cast Has Said https://t.co/5cWdGRhJbt — People (@people) August 15, 2025

Хаос в писането и структурата

Сюжетните линии бяха подхвърляни и изоставяни: спонтанният аборт на Лиса, пожарът в апартамента на Сийма, тийнейджърските драми на децата на Миранда и Шарлот – нищо от това не беше развито.

Основният проблем беше, че „И просто ей така“ изгуби структурата, която направи оригинала успешен. В „Сексът и градът“ всяка история бе свързана с колонката на Кари, която придаваше смисъл и завършеност. Новият сериал опита да намери заместител, но без успех.

Към това се добави и раздутата дължина на епизодите – по 45 минути, изпълнени с ненужни сцени. Последният епизод („Парти на един“) бе по-кратък и малко по-стегнат, но завърши с прибързани „щастливи финали“ за всяка героиня.

Интересното е, че последната сцена вървеше под емблематичната мелодия от „Сексът и градът“ – болезнено напомняне за нивото, което новият сериал не успя да достигне.

Пропиляна възможност

Да, имаше и силни моменти – като когато Сийма упрекна Кари, че е лоша приятелка, или когато Кари най-накрая намери смелост да каже на Ейдън, че връзката им е обречена. Тези сцени показаха колко добър можеше да бъде сериалът.

Но като цяло „И просто ей така“ остана пропиляна възможност. Вместо нюансиран, остроумен и зрял поглед върху живота и връзките на жените на средна възраст, получихме хаотична, разпиляна история.

Може би не е случайно, че най-точното определение за този сериал ще остане: „И просто ей така… Какво беше това?“