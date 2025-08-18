България

Делян Пеевски поиска институциите да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити

„Хората трябва да бъдат пазени от капана „лесни пари”, смята лидерът на „ДПС – Ново начало”

18 август 2025, 08:04
Делян Пеевски поиска институциите да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити
Източник: „ДПС – Ново начало”

Д елян Пеевски поиска институциите незабавно да затегнат контрола и санкциите за бързите кредити. „Хората трябва да бъдат пазени от капана „лесни пари”, смята лидерът на „ДПС – Ново начало”.

Медийни публикации от последните дни напомнят, че все още не е намерено решение на проблем, засягащ много хора, попаднали в капана на „лесните пари”, изпаднали в невъзможност да обслужват кредити или натрупали задължения, които поставят под риск да загубят единствено жилище или доход под екзистенц-минимума. Темата е много чувствителна и държавата не може да остане безучастна към подобни сигнали. Затова е необходимо ангажираните институции да се задействат незабавно! МФ, БНБ, КЗП и ДАНС трябва да оптимизират процедурите и контрола върху небанковите кредитни институции и да дадат предложения за необходимите изменения в законодателството в Народното събрание, които да бъдат приети още с началото на есенната сесия на парламента”, казва Пеевски.

Според него водещото е това, че регулациите, контролът и санкциите трябва да бъдат променени така, че ефективно да се защитават хората.

„В унисон с европейските изисквания е необходимо да се премине към лицензиране на дейността на самите компании, възприемането на по-строг контрол върху лихвените проценти и приемането на правила за всяка категория кредити. По този начин ще се преустановят нелоялни практики като фалшиви „бизнес кредити”, при които ползвателите губят потребителската си протекция”, твърди лидерът на „ДПС – Ново начало”.

По думите му контролът върху таксите и комисионните за обслужване и тавана на лихвените проценти ще позволи да се поддържа добра конкурентна среда, а в същото време да се гарантира, че потребителите ще бъдат защитени от измами. „Създаването на дигитална платформа за кредитния регистър в БНБ, в която в реално време да бъдат обявявани всички реализирани кредити, ще създаде преграда пред злоупотреби и злонамереност и порочни схеми. Създаването на фонд за компенсация на пострадали от нелоялни практики на фирми за бързи кредити е инструмент, с който ще може да се реагира адекватно на всеки потвърден сигнал за злоупотреби”, завършва Пеевски своята позиция.

Източник: „ДПС – Ново начало”/Пресцентър    
пеевски бързи кредити
