Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Съобщенията често идват от името на дадено приложение и изискват да въведем лични данни

18 август 2025, 09:58
Инцидентът с влака край Симеоновград поражда опасения: има ли риск от екокатастрофа?

Представят динамиката на цените за последните 7 дни

След катастрофата на „Възкресение

Омбудсманът внася в НС искане за назначаване на свой заместник

Промяна на времето през новата седмица

17-годишен българин с дебют за

Протестно бдение в София в памет на жертвите на катастрофи

Шофьорът, врязал се в автобус в София, дишал райски газ преди катастрофата

Н ова заплаха в социалните мрежи - потребители на Facebook получават фалшиви съобщения в опит за кражба на профилите им.

Подобни съобщения могат да бъдат получени от акаунти, които изглеждат като официални такива, най-често от Meta AI или Facebook Support.

Механизмът е следния - измамниците изпращат линкове и предупреждават за блокиране на профила, като получателят трябва да ги последва. Целта е кражба на пароли за аканти и други лични данни.

Как работи схемата и можем ли да се предпазим?

„Често съобщенията идват от акаунти на близки или на приятели, като те самите не знаят, че профилите им са вече превзети”, каза пред NOVA киберекспертът Християн Даскалов.

Даскалов обясни, че често извършителите на подобни действия присвояват даден акаунт в социалните мрежи и променят името му, а чрез съобщенията достигат до потенциални нови жертви.

„В тези съобщения има изискване да се въведе парола за акаунта. Когато извършителят стигне до всички хора от откраднатия профил се случва една масивна кражба на пароли, с които конкретен потребител няма да усети проблем веднага, но след време данните вероятно ще бъдат продадени в така наречения Dark web”, oбясни Даскалов.

Експертът посочи, че за да се предпазим е редно да използваме различни пароли за различните платформи, както и да докладваме по наличните официални канали при получаване на подобно съобщение.

Източник:  NOVA    
хакери атака кражба профили данни Facebook Instagram
